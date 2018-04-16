video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 أبريل 2018 09:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة التعديات عن المنطقة الأثرية فى برج العرب غرب الإسكندرية

الإثنين، 16 أبريل 2018 09:04 ص
إزالة التعديات عن المنطقة الأثرية فى برج العرب غرب الإسكندرية إزالة تعديات - صورة أرشيفية


الاسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

صرح محمد متولى مدير عام آثار إسكندرية، والساحل الشمالي بالإسكندرية، بقيام منطقة آثار أبو مينا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد عدد من المواطنين، الذين قاموا بالتعدى على المنطقة الأثرية ببرج العرب.
 
وأشار فى بيان صادر اليوم الاثنين، إلى أن ذلك جاء بالتنسيق مع قسم شرطة برج العرب، الذى قام بالتحفظ على كافة المعدات التى كانت بحوزة المتعدين، وهى لودر وجرار، وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالة المتعدين للنيابة العامة .
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. تفاصيل المشروع المقترح لإنشاء متحف للأثار الغارقة بالإسكندرية

اخبار الاسكندرية

اخبار مصر

اخبار محافظات

المنطقة الاثرية

برج العرب




لا تفوتك
أول صورة تجمع السيسى وزعماء العرب على مأدبة عشاء ودى عقب قمة القدس

أول صورة تجمع السيسى وزعماء العرب على مأدبة عشاء ودى عقب قمة القدس

17.6 مليار جنيه مساعدات ومعاشات للفقراء بالموازنه الجديدة.. تعرف على التفاصيل

17.6 مليار جنيه مساعدات ومعاشات للفقراء بالموازنه الجديدة.. تعرف على التفاصيل

اتحاد الكرة يحسم الملفات الشائكة فى قمة أبريل.. 26 موعد لقاء الأهلى والزمالك باستاد القاهرة فى ختام الدورى.. التمسك بحكام أجانب.. رفض تسليم الدرع بسبب الحساسية.. والتحفظ على الحضور الجماهيري

اتحاد الكرة يحسم الملفات الشائكة فى قمة أبريل.. 26 موعد لقاء الأهلى والزمالك باستاد القاهرة فى ختام الدورى.. التمسك بحكام أجانب.. رفض تسليم الدرع بسبب الحساسية.. والتحفظ على الحضور الجماهيري

الاتفاق النووى على الحافة.. سيناريوهات القرار المرتقب بأمريكا وإيران.. خياران أمام طهران للتعامل مع خروج واشنطن.. إعادة تخصيب اليورانيوم أو مظلومية مواصلة الالتزام.. وموقف أوروبا تحدده زيارة ماكرون للبيت الأبيض

الاتفاق النووى على الحافة.. سيناريوهات القرار المرتقب بأمريكا وإيران.. خياران أمام طهران للتعامل مع خروج واشنطن.. إعادة تخصيب اليورانيوم أو مظلومية مواصلة الالتزام.. وموقف أوروبا تحدده زيارة ماكرون للبيت الأبيض

فيس بوك يدعم ميزة stories بإضافات جديدة لمنافسة سناب شات

فيس بوك يدعم ميزة stories بإضافات جديدة لمنافسة سناب شات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة