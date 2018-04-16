إزالة التعديات عن المنطقة الأثرية فى برج العرب غرب الإسكندرية







الاسكندرية جاكلين منير

صرح محمد متولى مدير عام آثار إسكندرية، والساحل الشمالي بالإسكندرية، بقيام منطقة آثار أبو مينا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد عدد من المواطنين، الذين قاموا بالتعدى على المنطقة الأثرية ببرج العرب.

وأشار فى بيان صادر اليوم الاثنين، إلى أن ذلك جاء بالتنسيق مع قسم شرطة برج العرب، الذى قام بالتحفظ على كافة المعدات التى كانت بحوزة المتعدين، وهى لودر وجرار، وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالة المتعدين للنيابة العامة .