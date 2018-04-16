إدراج عراقيين يمولون داعش على قائمة عقوبات الأمم المتحدة







(أ ف ب)

أعلن مسؤول أمنى عراقى، اليوم الاثنين، أن بلاده نجحت فى إدراج أفراد وكيانات عراقية يمولون تنظيم داعش ضمن قائمة عقوبات الأمم المتحدة تمهيدا لتجميد أصولهم المالية.

وقال المسؤول الذى لم يشأ كشف هويته لوكالة فرانس برس ان "لجنة مجلس الامن للجزاءات الدولية بشأن تنظيم الدولة الاسلامية وتنظيم القاعدة وافقت على أضافة شركة وشخصين عراقيين الى قائمة عقوبات الامم المتحدة للأفراد والكيانات الخاصة لتجميد الاصول المالية".

وبناء عليه، ادرجت على القائمة المذكورة شركة الكوثر للتوسط المالى ومالكها عمر محمد رحيم الكبسى، اضافة الى سالم مصطفى محمد المنصور المعروف بسالم العفرى، وفق المصدر نفسه.

واوضح الخبير الأمنى هشام الهاشمى لفرانس برس أن الشخصين قتلا خلال المعارك ضد الجهاديين فى العراق العام 2016.

واضاف المسؤول العراقى أن "القرار صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ومن خلال جهد حكومى عراقى مستمر لتجريم كل قادة وعناصر عصابات داعش الإرهابية والجهات والشركات والاشخاص الممولين لها".

وأكد أن "العمل ما زال مستمرا لإضافة أسماء أفراد آخرين وشركات أخرى على قائمة عقوبات الأمم المتحدة"، وأعلنت القوات العراقية الانتصار الكامل على تنظيم داعش فى ديسمبر الفائت.