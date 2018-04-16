video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 أبريل 2018 01:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إدراج عراقيين يمولون داعش على قائمة عقوبات الأمم المتحدة

الإثنين، 16 أبريل 2018 11:44 ص
إدراج عراقيين يمولون داعش على قائمة عقوبات الأمم المتحدة داعش - أرشيفية


(أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلن مسؤول أمنى عراقى، اليوم الاثنين، أن بلاده نجحت فى إدراج أفراد وكيانات عراقية يمولون تنظيم داعش ضمن قائمة عقوبات الأمم المتحدة تمهيدا لتجميد أصولهم المالية.

وقال المسؤول الذى لم يشأ كشف هويته لوكالة فرانس برس ان "لجنة مجلس الامن للجزاءات الدولية بشأن تنظيم الدولة الاسلامية وتنظيم القاعدة وافقت على أضافة شركة وشخصين عراقيين الى قائمة عقوبات الامم المتحدة للأفراد والكيانات الخاصة لتجميد الاصول المالية".

وبناء عليه، ادرجت على القائمة المذكورة شركة الكوثر للتوسط المالى ومالكها عمر محمد رحيم الكبسى، اضافة الى سالم مصطفى محمد المنصور المعروف بسالم العفرى، وفق المصدر نفسه.

واوضح الخبير الأمنى هشام الهاشمى لفرانس برس أن الشخصين قتلا خلال المعارك ضد الجهاديين فى العراق العام 2016.

واضاف المسؤول العراقى أن "القرار صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ومن خلال جهد حكومى عراقى مستمر لتجريم كل قادة وعناصر عصابات داعش الإرهابية والجهات والشركات والاشخاص الممولين لها".

وأكد أن "العمل ما زال مستمرا لإضافة أسماء أفراد آخرين وشركات أخرى على قائمة عقوبات الأمم المتحدة"، وأعلنت القوات العراقية الانتصار الكامل على تنظيم داعش فى ديسمبر الفائت.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انطلاق أعمال القمة العربية الـ29 بالظهران بمشاركة السيسي.. العاهل السعودى يرفض قرار نقل سفارة أمريكيا للقدس.. وملك الأردن: المدينة المقدسة مفتاح السلام بالمنطقة.. وممثل الاتحاد الأوروبى: قضينا على إرهاب داعش

ممثل الاتحاد الأوروبى بالقمة العربية: إرهاب داعش تم القضاء عليه

الدفاع الأفغانية: مقتل 20 مسلحا من داعش فى غارات أمريكية مشتركة

المرصد السورى: مقتل 7 من مسلحى داعش فى قصف على ريف دير الزور الشرقى

اخبار عربيه

اخبار عالميه

الامم المتحده

تنظيم داعش

العراق




لا تفوتك
أول صورة تجمع السيسى وزعماء العرب على مأدبة عشاء ودى عقب قمة القدس

أول صورة تجمع السيسى وزعماء العرب على مأدبة عشاء ودى عقب قمة القدس

17.6 مليار جنيه مساعدات ومعاشات للفقراء بالموازنه الجديدة.. تعرف على التفاصيل

17.6 مليار جنيه مساعدات ومعاشات للفقراء بالموازنه الجديدة.. تعرف على التفاصيل

اتحاد الكرة يحسم الملفات الشائكة فى قمة أبريل.. 26 موعد لقاء الأهلى والزمالك باستاد القاهرة فى ختام الدورى.. التمسك بحكام أجانب.. رفض تسليم الدرع بسبب الحساسية.. والتحفظ على الحضور الجماهيري

اتحاد الكرة يحسم الملفات الشائكة فى قمة أبريل.. 26 موعد لقاء الأهلى والزمالك باستاد القاهرة فى ختام الدورى.. التمسك بحكام أجانب.. رفض تسليم الدرع بسبب الحساسية.. والتحفظ على الحضور الجماهيري

الاتفاق النووى على الحافة.. سيناريوهات القرار المرتقب بأمريكا وإيران.. خياران أمام طهران للتعامل مع خروج واشنطن.. إعادة تخصيب اليورانيوم أو مظلومية مواصلة الالتزام.. وموقف أوروبا تحدده زيارة ماكرون للبيت الأبيض

الاتفاق النووى على الحافة.. سيناريوهات القرار المرتقب بأمريكا وإيران.. خياران أمام طهران للتعامل مع خروج واشنطن.. إعادة تخصيب اليورانيوم أو مظلومية مواصلة الالتزام.. وموقف أوروبا تحدده زيارة ماكرون للبيت الأبيض

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة