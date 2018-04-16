ألمانيا: النظام السورى يجب تغييره فى نهاية عملية سلام







رويترز

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، إن بلاده لا تزال تعتقد أن حكومة الرئيس السورى بشار الأسد يجب تغييرها فى نهاية عملية سلام، لكنه أقر بالحقائق التى تجعل ذلك مستحيلا على المدى القصير.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية، فى نفس المؤتمر الصحفى، إنه سيتعين إجراء انتخابات بعد عملية سلام طويلة فى سوريا التى تشهد حربا تشارك فيها أطراف عديدة.

ولم يُطلب من ألمانيا المشاركة فى ضربات صاروخية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على مواقع للحكومة السورية هذا الأسبوع بعد هجوم كيماوى مزعوم أُلقى باللوم فيه إلى حد كبير على حكومة الأسد.