وزير الخارجية الليبى يبحث مع نظيره البحرينى تعزيز التنسيق والتعاون المشترك

كتب أحمد جمعة

التقى وزير الخارجية الليبى محمد الطاهر سيالة، على هامش أعمال قمة القدس بالمملكة العربية السعودية نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية، فى بيان صحفى، حصل اليوم السابع على نسخة منه، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات المختلفة، بالإضافة التى تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين في المحافل العربية والإقليمية والدولية.