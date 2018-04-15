وزير الخارجية الليبى يبحث مع نظيره البحرينى تعزيز التنسيق والتعاون المشتركالأحد، 15 أبريل 2018 06:47 م
وزير الخارجية الليبى يبحث مع نظيره البحرينى تعزيز التنسيق والتعاون المشترك
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التقى وزير الخارجية الليبى محمد الطاهر سيالة، على هامش أعمال قمة القدس بالمملكة العربية السعودية نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين.
وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية، فى بيان صحفى، حصل اليوم السابع على نسخة منه، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات المختلفة، بالإضافة التى تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين في المحافل العربية والإقليمية والدولية.
وزير الخارجية الليبى ونظيره البحرينى
وزير الخارجية الليبى
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