وزير الخارجية الليبى يؤكد لأبو مازن موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية

وزير الخارجية الليبى يؤكد لأبو مازن موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينيةالأحد، 15 أبريل 2018 07:28 م
أبو مازن ووزير الخارجية الليبى
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التقى وزير الخارجية الليبى محمد الطاهر سيالة، اليوم الأحد، الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، وذلك على هامش انعقاد قمة الرؤساء والقادة والملوك والزعماء العرب التاسعة والعشرون ( قمة القدس الشريف) بمركز الملك عبد العزيز الثقافى العالمى ( إثراء ) بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية.
ونقل وزير الخارجية الليبى محمد سيالة للرئيس الفلسطينى موقف الشعب الليبى الثابت والراسخ فى دعم القضية الفلسطينية.
كما أكد الوزير محمد سيالة دعم ليبيا حكومة وشعبا لأى قرارات لحماية القدس الشريف، مشيدًا بضرورة تنسيق جهود الدول العربية والإسلامية والعالم للتكاتف حول القضية الفلسطينية.
بحث الجانبان خلال اللقاء الذى جمعهما بمركز الملك عبد العزيز الثقافى العالمى ( إثراء ) آخر تطورات القضية الفلسطينية والمخاطر التى تستهدف مدينة القدس الشريف.
ومن جانبه، أشاد أبو مازن للوزير محمد سيالة بجهود ليبيا التاريخية خلال العقود الماضية فى دعم القضية الفلسطينية واهتمامها الخاص والثابت بالعاصمة القدس الشريف تحديدا، وتطرق الطرفان إلى أوضاع الجالية الفلسطينية بليبيا خاصة ما يتعلق منها بالعمل والإقامة و التعليم.
حضر اللقاء من الجانب الفلسطيني الدكتور رياض المالكي وزير خارجية فلسطين والسفير بسام الأغا سفير فلسطين بالمملكة العربية السعودية.
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