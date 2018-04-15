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وزير الأوقاف ينفعل خلال مناقشة ماجستير بجامعة الزقازيق ويصف الطالب بالجاهل

الأحد، 15 أبريل 2018 04:00 م
وزير الأوقاف ينفعل خلال مناقشة ماجستير بجامعة الزقازيق ويصف الطالب بالجاهل مناقشة الرسالة


الشرقية - إيمان مهنى و حمدى عبدالعظيم
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شهدت جامعة الزقازيق اليوم، الأحد، وبمشاركة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مناقشة رسالة ماجستير مقدمة من الباحث وجدى عبد القادر محمد أحمد تحت عنوان "تجديد الفكر الدينى فى الإسلام" تحت إشراف الدكتور صابر عبد الدايم يوسف والدكتورة هدى درويش مشرفا والدكتور غلام قمر الأزهرى مناقشا.

 

وحضر المناقشة الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة أوقاف الشرقية وعدد من قيادات الجامعة وعلماء الأوقاف والأزهر وذلك بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق.

 

وانفعل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال مناقشتة لرسالتة ماجستير، ووصف مقدمها بالجاهل، وطالب المشرفين تأجيلها لفترة 6 أشهر على الأقل لتعديل الأخطاء التى وردت فيها.

 

وقال الوزير: "أنه لا وساطة فى العلم، أن الطالب أساء لفكرة الوطنية والدين، ووفق ما جاء فى صياغته للرسالة فهو يدل عن جهل منه وعدم فهم، ولولا ذلك لكان أحال لمجلس تأديب".

 

وتابع الوزير خلال المناقشة، أن الوساطة فى العمل تفسده، وناقش الطالب فى بعض بنود الرسالة و162 خطئا لغويا وأجزاء يجب حذفها وأبيات شعرية نقلت عن عدم فهم لمعانيها، لافتا أن تلك الأخطاء غيرت معانى بعض الجمل فى البحث، والذى وصفة مختار بالجهل.

 

كانت اللجنة قد أوصت فى قرارها بحضور الدكتور صابر عبالدايم، عميد كلية اللغة العربية الأسبق، والدكتور هدى دوريش رئيس قسم الأديان بالمعهد الآسيوى، والدكتور غلام قمر الأزهرى، بتأجيل الرسالة لمدة 6 أشهر، وحيال تلافى الأخطاء تمنح له الدرجة بتقدير جيد جدا.

 
رسالة ماجستير فى جامعة الزقازيق بحضور وزير الأوقاف (1)
رسالة ماجستير فى جامعة الزقازيق بحضور وزير الأوقاف

 

رسالة ماجستير فى جامعة الزقازيق بحضور وزير الأوقاف (2)
رسالة ماجستير فى جامعة الزقازيق بحضور وزير الأوقاف

 

رسالة ماجستير فى جامعة الزقازيق بحضور وزير الأوقاف (3)
رسالة ماجستير فى جامعة الزقازيق بحضور وزير الأوقاف 

 

رسالة ماجستير فى جامعة الزقازيق بحضور وزير الأوقاف (4)
رسالة ماجستير فى جامعة الزقازيق بحضور وزير الأوقاف 

 


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