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نائب الرئيس اليمنى: خيار الشرعية الأول هو تحقيق السلام

الأحد، 15 أبريل 2018 05:46 م
نائب الرئيس اليمنى: خيار الشرعية الأول هو تحقيق السلام الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى


عدن (أ ش أ)
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أكد نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح، خلال لقائه نائب الرئيس الألمانى لدى اليمن جان جيرالد على أن خيار الشرعية الأول هو تحقيق السلام الدائم.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" أن على محسن صالح نائب الرئيس اليمنى التقى، اليوم الأحد، نائب السفير الألمانى لمناقشة المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وثمن صالح موقف ألمانيا ودعمها للشرعية ومساندتها لليمنيين، كما جرى خلال اللقاء بحث القضايا والموضوعات على الساحة الوطنية ومعاناة الشعب اليمنى جراء انقلاب ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران واستمرار إطلاقها للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على المملكة العربية السعودية ، إضافة إلى تهديد الميليشيات المستمر للأمن الإقليمى والممرات الدولية.

كما أدان نائب الرئيس اليمنى الاستهداف المتكرر لمدن السعودية وخطوط الملاحة الدولية والذى يكشف بأن ميليشيا الحوثى تمارس إرهاباً عالمياً برعاية من إيران التى ترعى أيضاً ارتكاب جرائم مروعة فى سوريا . مشيرا إلى جهود الدولة بدعم من الأشقاء فى التحالف والأصدقاء والنجاحات التى حققتها الأجهزة الأمنية والعسكرية فى محاربة الإرهاب.

 


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