مياه القناه تنهى إصلاحات محطة الكيلو 19 بالإسماعيلية

مياه القناه تنهى إصلاحات محطة الكيلو 19 بالإسماعيليةالأحد، 15 أبريل 2018 02:08 م
اعمال الصيانه
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أعلن المهندس أحمد عزب رئيس مياه القناه إنه تم إصلاح الانسداد المفاجئ لمنظومة الكلور بمحطة الكيلو 19 الكبرى بالإسماعيلية،بعد حدوث قطع فى رق "الانجيكتور "الرئيسى المغذى.
وأوضح عزب فى بيان له إنه تم استحداث آخر واستعدال المنظومة وازالة الانسداد والتأكد من العينه ومطابقتها للمواصفات دون أي قطع أواضرار بجوده المياه المنتجة،وذلك فى إطار الاستعدادات لاستقبال فصل الصيف والمرور على المحطات والشبكات.
وأشار عزب فى بيان لة اليوم، إلى أنه تم حل مشكله إصلاح واستبدال الغواطس الكبرى المسئولة عن كسح "الروبه" نتيجة تآكل المراوح لها لعلو منسوب المياه الجوفيه بالمحطة،وتم الاختبار ورفع قدره الغسيل وطرد "الروبه" فى وقت قياسى،جاء ذلك بإشراف المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيليه ومدير محطة مياه الكيلو 19 الدكتور إسلام جمعه،وكذلك الفريق المعاون له من فنيين وأطقم صيانة .
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