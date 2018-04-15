موسكو: نحن قادرون على صد أى تهديد عسكرى أمريكى

موسكو: نحن قادرون على صد أى تهديد عسكرى أمريكىالأحد، 15 أبريل 2018 01:19 م
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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قالت وزارة الخارجية الروسية، إن روسيا قادرة على تقديم الرد المناسب على أى تهديد باستخدام القوة من جانب الولايات المتحدة.
وقال رئيس إدارة وزارة الخارجية الروسية لحظر الانتشار النووى والرقابة على التسلح التسلح فى فلاديمير إرماكوف، اليوم الأحد "أصبحنا اليوم شاهدين على انقلاب التوازن العسكرى التكنولوجى جذريا لصالح روسيا. لدينا القدرة على الرد المناسب على أى تهديد عسكرى أمريكى".
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