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الأحد، 15 أبريل 2018 02:39 م
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موسكو: نحن قادرون على صد أى تهديد عسكرى أمريكى

الأحد، 15 أبريل 2018 01:19 م
موسكو: نحن قادرون على صد أى تهديد عسكرى أمريكى المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا


وكالات الأنباء
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قالت وزارة الخارجية الروسية، إن روسيا قادرة على تقديم الرد المناسب على أى تهديد باستخدام القوة من جانب الولايات المتحدة.

وقال رئيس إدارة وزارة الخارجية الروسية لحظر الانتشار النووى والرقابة على التسلح التسلح فى فلاديمير إرماكوف، اليوم الأحد "أصبحنا اليوم شاهدين على انقلاب التوازن العسكرى التكنولوجى جذريا لصالح روسيا. لدينا القدرة على الرد المناسب على أى تهديد عسكرى أمريكى".

 


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