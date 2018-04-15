مواطن بالشرقية: "حذفونى أنا وابنى من بطاقة التموين وقالوا إنى متوفى"







الشرقية – فتحية الديب

بعث المواطن "عبدالعزيز محمد عبدالحميد الليثى" من قرية "الديدامون" التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، باستغاثة عبر "اليوم السابع" إلى الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤكدًا أنه كبير فنيين بدرجة مدير عام بمدرسة "فاقوس" الثانوية الزراعية، ومتزوج ويعول ثلاثة أفراد، إلا أنه فوجئ بخصم فردين من بطاقته التموينية رقم: 0113007451701 منذ بداية مارس الماضى.

وأوضح عبدالعزيز، أنه بتاريخ 1/2/2017 توجه لصرف الخبز لكنه فوجئ بأن صرف الخبز لأربعة أفراد فقط، وحينما توجه إلى مكتب التموين المتواجد بقريته، أخبره مسئول المكتب بأن رب الأسرة (صاحب البطاقة) متوفى وأن الأفراد أربعة فقط، مشيرًا إلى أنه توجه وقتها إلى ديوان عام الوحدة المحليه بالديدامون وتم عمل خطاب يفيد بأن صاحب البطاقة معروف للموقعين شخصيًا وأنه على قيد الحياة وليس متوفى.

وأضاف صاحب البطاقة أنه تم تصوير البطاقة التموينية وصور شهادات الميلاد للخمسة أفراد وتم تسليمهم إلى مدير مكتب التموين، مشيرًا إلى أنه تردد على المكتب مرارًا وتكرارًا، لكن دون جدوى، إلا أنه وبتاريخ 1/3/2018 تم خصم فرد آخر من صرف الخبز والتموين، وأصبح الأفراد 3 فقط، وبالتوجه إلى مكتب التموين والتحدث معه أفاد بان الاستفسار تم حذفه من الأجهزة وذلك من قِبل وزارة التموين ونحن فى انتظار تعليمات للإضافة الجديدة.

وناشد المواطن القائمين على مديرية التموين بالشرقية بفحص الشكوى لكى تمكن من صرف التموين.