مقتل وإصابة 5 جنود أتراك فى عملية أمنية ضد الأكراد شرقى البلاد







أنقرة (أ ش أ)

أفاد مصدر أمنى تركى بمقتل جندى، وإصابة 4 آخرين، خلال عمليات نفذها الأمن التركى، ضد عناصر حزب العمال الكردستانى بولاية أغرى شرقى البلاد.

وقال المصدر - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الأحد "إن 5 جنود أتراك،أصيبوا خلال عمليات ضد حزب العمال الكردستانى بولاية أغرى، حيث توفى أحدهم لاحقا متأثرا بإصابته بعد نقلهم جميعا إلى المستشفى"، وأضاف أن عددا من مسلحى الحزب أصيب فى تلك العمليات.

يذكر أن قوات الأمن والجيش فى تركيا، تستهدف مواقع حزب العمال الكردستانى، على عدة جبهات ردا على ما تقول أنقرة إنها هجمات ينفذها الحزب الكردستانى داخل تركيا وخارجها.