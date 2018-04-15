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مقتل مدنى وإصابة 9 آخرين فى قصف لمسلحين جنوبى دمشق بسوريا

الأحد، 15 أبريل 2018 06:24 م
مقتل مدنى وإصابة 9 آخرين فى قصف لمسلحين جنوبى دمشق بسوريا قصف سوريا - أرشيفية


دمشق (أ ش أ)
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لقى مدنى مصرعه وأصيب 9 آخرون اليوم الأحد، جراء قصف لمسلحين بـ"هاون" على حى التضامن جنوبى العاصمة السورية دمشق.

وقال مصدر أمنى سورى - فى تصريح لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن التنظيمات المسلحة المنتشرة فى مخيم اليرموك أطلقت 7 قذائف "هاون" سقطت على المنازل السكنية فى حارة الجمعيات بحى التضامن؛ ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 9 آخرين.

وكان قد أصيب أُربعة مدنيين بينهم طفلان بجروح متفاوتة فى وقت سابق جراء سقوط 4 قذائف أطلقها تنظيم "داعش" الإرهابى على محيط دوار البطيخة فى أطراف مخيم اليرموك بدمشق.

وتنتشر فى مخيم اليرموك مجموعات مسلحة تتبع تنظيم "داعش" الإرهابى، وتتحصن بمنازل المدنيين وتعتدى على الأحياء المحيطة بالمخيم بقذائف الهاون والقذائف الصاروخية.

 


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