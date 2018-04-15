مصادر يمنية: ميليشيات الحوثى تفرج عن 150 سجينا للقتال فى صفوفها

مصادر يمنية: ميليشيات الحوثى تفرج عن 150 سجينا للقتال فى صفوفهاالأحد، 15 أبريل 2018 06:19 م
ميليشيا الحوثى
إضافة تعليق
كشفت مصادر يمنية أن ميلشييات الحوثى المدعومة من إيران أفرجت عن 150 سجينا من السجن المركزى فى محافظة إب وسط اليمن مقابل القتال فى صفوفها بجبهات مدينة تعز والساحل الغربى ضد القوات الشرعية اليمنية.
وأفادت المصادر - فى تصريحات لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الأحد، بأن نزلاء السجن المفرج عنهم متهمون بقضايا جنائية بعضها يصل إلى جرائم القتل العمد.
يذكر أن ميلشييات الحوثى أفرجت فى وقت سابق عن المئات من نزلاء السجون فى المناطق الخاضعة لسيطرتها مقابل القتال معها وتعويض الخسائر التى لحقت بها جراء المواجهات العنيفة مع قوات الشرعية اليمنية.
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة