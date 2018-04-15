مصادر يمنية: ميليشيات الحوثى تفرج عن 150 سجينا للقتال فى صفوفها







صنعاء (أ ش أ)

كشفت مصادر يمنية أن ميلشييات الحوثى المدعومة من إيران أفرجت عن 150 سجينا من السجن المركزى فى محافظة إب وسط اليمن مقابل القتال فى صفوفها بجبهات مدينة تعز والساحل الغربى ضد القوات الشرعية اليمنية.

وأفادت المصادر - فى تصريحات لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الأحد، بأن نزلاء السجن المفرج عنهم متهمون بقضايا جنائية بعضها يصل إلى جرائم القتل العمد.

يذكر أن ميلشييات الحوثى أفرجت فى وقت سابق عن المئات من نزلاء السجون فى المناطق الخاضعة لسيطرتها مقابل القتال معها وتعويض الخسائر التى لحقت بها جراء المواجهات العنيفة مع قوات الشرعية اليمنية.