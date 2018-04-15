مشروع قرار غربى فى مجلس الأمن يتضمن تحقيقا حول الأسلحة الكيميائية فى سوريا







الامم المتحدة (أ ف ب)

قدّمت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، السبت، إلى شركائها الـ 12 الأعضاء فى مجلس الأمن الدولى مشروع قرار متعدد الأوجه بشأن سوريا، يتضمن إنشاء آلية تحقيق جديدة حول استخدام الاسلحة الكيميائية، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

ومن المفترض أن تبدأ الاثنين المفاوضات حول نص مشروع القرار الذى صاغته فرنسا، بحسب المصادر نفسها، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد للتصويت على النص ذلك أن باريس تريد أخذ الوقت لإجراء "مفاوضات حقيقية"، وفق ما أوضح أحد الدبلوماسيين.