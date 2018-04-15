مشروع قرار غربى فى مجلس الأمن يتضمن تحقيقا حول الأسلحة الكيميائية فى سوريا

مشروع قرار غربى فى مجلس الأمن يتضمن تحقيقا حول الأسلحة الكيميائية فى سورياالأحد، 15 أبريل 2018 01:04 ص
مجلس الأمن الدولى
إضافة تعليق
قدّمت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، السبت، إلى شركائها الـ 12 الأعضاء فى مجلس الأمن الدولى مشروع قرار متعدد الأوجه بشأن سوريا، يتضمن إنشاء آلية تحقيق جديدة حول استخدام الاسلحة الكيميائية، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
ومن المفترض أن تبدأ الاثنين المفاوضات حول نص مشروع القرار الذى صاغته فرنسا، بحسب المصادر نفسها، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد للتصويت على النص ذلك أن باريس تريد أخذ الوقت لإجراء "مفاوضات حقيقية"، وفق ما أوضح أحد الدبلوماسيين.
إضافة تعليق
مصادر سعودية لـ"اليوم السابع": 16 زعيما عربيا يشاركون بـ"قمة الدمام".. والطقس المعتدل يسود أرجاء المدينة.. ومروحيات عسكرية تجوب سماء الظهران تأمينا للوفود المشاركة.. وأبو الغيط يتفقد مقر انعقاد القمة
هنا دمشق من القاهرة.. مصر تعرب عن قلقها البالغ من التصعيد العسكرى على الساحة السورية.. الخارجية تؤكد رفضها القاطع لاستخدام أسلحة محرمة دوليا.. وتدعو الدول الكبرى للدفع بالحل السلمى للأزمة بعيدا عن الاستقطاب
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة