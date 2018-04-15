مسئول أمريكى: المعلومات تشير لاستخدام السارين والكلور فى الهجوم الكيماوى بسوريا







واشنطن (رويترز)

قال مسئول كبير بالإدارة الأمريكية، للصحفيين يوم السبت إن الهجمات التى شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على سوريا، خلال الليل استهدفت مواقع كانت تحوى مواد يمكن استخدامها لإنتاج أسلحة كيماوية مثل غاز السارين.

وقال المسؤول إنه كانت هناك "معلومات" تثبت استخدام كل من السارين والكلور فى أحدث هجوم كيماوى وقع فى سوريا مما دفع الولايات المتحدة لشن الضربات.

وأضاف"استنتجنا أن كلا من السارين والكلور استخدم فى الهجوم"، وقال "على الرغم من أن المعلومات المتوافرة عن استخدام الكلور أكبر بكثير فإن لدينا معلومات كثيرة تشير أيضا إلى استخدام السارين".

وقالت الدول الغربية يوم السبت إن هجماتها الصاروخية أصابت لب برنامج الأسلحة الكيماوية السورى ولكن من غير المحتمل على ما يبدو أن يوقف هذا الهجوم المحدود تقدم الرئيس بشار الأسد فى الحرب الدائرة منذ سبع سنوات.