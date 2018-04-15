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مركز المصالحة الروسى:عودة 59 ألف من سكان الغوطة الشرقية إلى منازلهم

الأحد، 15 أبريل 2018 10:29 م
مركز المصالحة الروسى:عودة 59 ألف من سكان الغوطة الشرقية إلى منازلهم عناصر من الجيش السورى


موسكو أ ش أ
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أعلن رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، الجنرال يورى يفتوشينكو، اليوم الأحد، أن أكثر من 59 ألف شخص عادوا إلى منازلهم فى الغوطة الشرقية.

وذكر يفتوشينكو فى بيان أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية: " بفضل جهود المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة وحكومة الجمهورية العربية السورية عاد 59 ألفا و3 أشخاص من سكان الغوطة الشرقية من مخيمات النازحين إلى منازلهم " .

كما أشار يفتوشينكو إلى أن المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة يقدم المساعدة الشاملة لضمان أمن وحرية عمل ممثلى البعثة الخاصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التى تجرى تحقيقاً حول قضية استخدام السلاح الكيميائى المزعوم فى دوما.


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