مديرية الشباب بالغربية تعقد مقابلات للقيادات الشبابيه لتنفيذ برنامج "مشوارى"

الغربيه محمد طارق

استقبل محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربيه،مسئولى برنامج مشوارى بوزارة الشباب ومنظمة اليونيسيف بحضور على الراعي وكيل الشباب،محمد جوده مدير ادارة الشباب الدكتور عمرو فاروق أخصائي مشروعات شبابيه الادارة المركزيه للمشروعات وتدريب الشباب،محمد صلاحي منسق البرنامج بمنظمة اليونيسيف،إيهاب موسي ميسر مدرب التنمية المهنيه

وأكد محمد اسماعيل فى بيان له اليوم أن مثل هذه البرامج التدريبية تساهم في إكساب الشباب للمهارات الحياتية اللازمة لسوق العمل وأن المجال مفتوح لدي جميع الشباب للتعرف والاستفادة مما يحتاجه سوق العمل الحر في الوقت الحالى.

وأوضح محمد إسماعيل فى بيان له اليوم أن الوزارة مستمرة في دعم تلك الأنشطة لتقليل معدلات البطالة وتشجيع الشباب،الدور الاستراتيجي للوزارة بتدريب العاملين بقطاع الشباب والرياضة وإكسابهم الخبرات اللازمة للتعاون مع شباب الخريجين بأهمية المشروعات الحياتيه لهم.

ويهدف البرنامج إلي تأهيل الشباب لسوق العمل وإكسابهم ثقافة العمل الحر من أجل التوظيف وخلق فرص عمل و إسهاماً في محاربة البطالة من خلال تغيير المفاهيم لدى الشباب وتطويراً للبرامج التدريبية في مجال التثقيف المهني وإدارة وتطوير الذات.