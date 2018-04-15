محافظ مطروح يكشف تفاصيل تطوير شارعى الإسكندرية والكورنيش







مطروح – حسن مشالي

أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أنه يجرى حاليا تنفيذ أعمال تطوير وتجميل شارعى الإسكندرية وكورنيش مدينة مرسى مطروح، تطويراً شاملا، وبشكل حضارى جمالى، وذلك بالجهود الذاتية، ومن خارج ميزانية المحافظة.

وكشف المحافظ فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن التطوير سيشمل عمل مشايات بألوان جديدة تم اختيارها، وعمل أماكن لجلوس واستراحة المشاة على جانبى شارع الإسكندرية، بالإضافة إلى زيادة أعمال الزراعة والتشجير بالشارع.

وأضاف "أبو زيد" بأنه سيتم منع الإشغالات بشكل كامل بشارع الإسكندرية، ومنع الباعة الجائلين من افتراش الأرصفة، ومنع أصحاب المحلات من وضع البضائع أمامها، وإلزامهم بعرض بضائعهم داخل المحلات، لافتا إلى أنه سيتم تطوير الكورنيش، وتركيب بلدورات مضيئة، من خارج الصندوق، مع عدم تحميل ميزانية المحافظة أو الدولة لأية أعباء.

وقال المحافظ، أنه سيتم تجربة إغلاق شارع الإسكندرية أمام حركة السيارات، خلال فترة المساء، وتحويله إلى ممشى للمصطافين وأهالى مطروح، وسنرى هل سيتناسب ذلك مع إدارة المرور، وفي حال نجاح التجربة سيتم تطبيقها طوال موسم الصيف السياحي.

يذكر أن شارع الإسكندرية، هو الشارع الرئيسي بالمدينة بوسط مدينة مرسى مطروح، يعد مزارا تجاريا يقصده الآلاف من المصطافين يومياً، وخاصة خلال فترة المساء.