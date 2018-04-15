محافظ مطروح : الانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الثالثة من الخطة الاستثمارية

محافظ مطروح : الانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الثالثة من الخطة الاستثماريةالأحد، 15 أبريل 2018 02:19 م
اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح
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أكد محمد السيد مدير عام التخطيط والمتابعة بمحافظة مطروح،أن جهود محافظ مطروح متواصلة ومستمرة،في متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية " تمويل حكومي "،حيث تم تنفيذ المرحلة الثالثة بالخطة الاستثمارية 2017/2018 الواردة من بنك الاستثمار القومي بمبلغ 29,8 مليون جنيه .
وأضاف مدير عام التخطيط والمتابعة،في بيان أنه تم تنفيذ مشروعات المرحلة الثالثة للخطة الاستثمارية 2017/2018 بمبلغ 29,8 مليون جنيه موزعة علي قطاعات الكهرباء والرصف وتحسين البيئة و الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور وذلك بنسبة 92% من إجمالي الاعتماد الحكومي للخطة البالغ 76,5 مليون جنية.
من جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح أنه تم تنفيذ مشروعات المرحلة الثالثة من الخطة الاستثمارية،لتكون مطروح أول محافظة تقوم بتسوية وتنفذ مشروعات المرحلة الثالثة علي مستوي الجمهورية.
وشدد محافظ مطروح،علي سرعة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية بمدينة مرسي مطروح،لتطوير كافة القطاعات الخدمية،قبل موسم الصيف استعدادا لاستقبال زوار المحافظة.
وأضاف المحافظ بأن الخطة الاستثمارية لمحافظة مطروح للعام المالي 2017/2018 بلغت مليار و 350 مليون جنيه،وهو ما يعكس مدي اهتمام ونظرة الدولة المستقبلية للمحافظة لرفع كفاءة والارتقاء بالبنية التحتية.
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