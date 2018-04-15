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محافظ شمال سيناء يخصص 7 تأشيرات حج لأسر الشهداء والمصابين

الأحد، 15 أبريل 2018 08:02 م
محافظ شمال سيناء يخصص 7 تأشيرات حج لأسر الشهداء والمصابين محافظ شمال سيناء


شمال سيناء ـ محمد حسين
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خصص اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء 7 تأشيرات حج لهذا العام لأسر الشهداء والمصابين.

وقال محمد أبوهانى رئيس مجلس إدارة جمعية الشهداء والمصابين بسيناء فى تصريح له اليوم، إنه بعد قرار المحافظ تم فتح باب التقدم لأسر الشهداء والمصابين فى مقر الجمعية للاستفادة منها، وسيتم اختيار 7 من بين المتقدمين لإنهاء إجراءات استخراج التأشيرات.

وكان اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء التقى أمس أعضاء مجلس إدارة جمعية رعاية أسر الشهداء والمصابين فى شمال سيناء، بحضور منير أبو الخير مدير عام التضامن الاجتماعى، وعلى غيط مدير إدارة الجمعيات فى التضامن الاجتماعى، وإنجى الشريف نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأكد المحافظ على ضرورة الانتهاء من الحصر الكامل للشهداء والمصابين داخل المحافظة لضمان توصيل الخدمات اللازمة لأسرهم ورعاية أبنائهم وأسرهم.

وأعلن المحافظ أنه جارى توفير عدد من تأشيرات الحج لأسرهم بالتنسيق مع الجهات المعنية وبعض الجهات السابق إعلانها تخصيص عدد من تأشيرات الحج لهم وفى مقدمتهم الأزهر الشريف علاوة على بحث إمكانية توفير كميات من المواد الغذائية والمساعدات الأخرى لهم.


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