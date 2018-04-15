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محافظ سوهاج: بدء فعاليات المرحلة الثالثة من حملة "بالهنا والشفا"

الأحد، 15 أبريل 2018 04:40 م
محافظ سوهاج: بدء فعاليات المرحلة الثالثة من حملة "بالهنا والشفا" حملة بالهنا والشفا


سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن بدء استكمال فعاليات حملة "بالهنا والشفا" اليوم الأحد، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وصندوق تحيا مصر لتوزيع الدفعة الأولى من المرحلة الثالثة من الحملة وعددها 4800 كيس دجاج مجمد على الأسر الأكثر احتياجا بـ 11 قرية بمركز البلينا ومدينتى سوهاج والبلينا، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن التوزيع يتم وفق خريطة مكانية تغطى كافة القرى، ويتم تحديد أولويات التوزيع وفقا للقرى الأكثر احتياجا، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية فى هذه القرى وفقا للمعايير المحددة.

ووجه عبد المنعم الشكر لمؤسسة مصر الخير، وصندوق تحيا مصر، والقائمين عليهم داعيًا منظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى الأنشطة والخدمات التى تقدمها المحافظة للمواطنين، بالتوازى مع سياسة الدولة التى تهدف إلى بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وتنفيذا لتوجيهات القيادة الساسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ومن جانبه، قال أحمد حلمى مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بسوهاج إن المساعدات الجارى توزيعها عبارة عن سلع ومواد غذائية وتموينية لصالح الأسر الاكثر احتياجا والأرامل والمطلقات وذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الخيرية بالمحافظة، وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين الاكثر احتياجا وفقا لمعايير مصر الخير، كما وجه الشكر للمحافظ على رعايته للحملة ودعمه الدائم لأنشطة المؤسسة فى سبيل خدمة المواطن السوهاجى ووصول الدعم للمستحقين.


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