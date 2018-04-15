محافظ جنوب سيناء يكرم أعضاء اللجنة للعليا للشباب واللجان الفرعية







جنوب سيناء – فايزة مرسال

قام اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة بطور سيناء،بتكريم رؤساء اللجان باللجنة العليا للشباب وذلك لمجوداتهم الكبيرة خلال إجراء العملية الإنتخابيه الرئاسية لعام 2018 ،حيث كرم اللجنة العليا للشباب بالمحافظة ورؤساء اللجان الفرعية بمدن رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس، طور سيناء، شرم الشيخ، دهب، نويبع، سانت كاترين.

ووجه فوده الشكر لمحمود سرور رئيس اللجنة العليا للشباب بالمحافظة ،والشباب المشارك معه لنشاطهم المتميز وانجازهم لمهامهم ،التي كلفوا بها بكل دقه ولإحساسهم العالي بالمسئولية.

وأكد المحافظ ،على ضرورة الاهتمام بإعداد شباب جيل ثاني وثالث وإكسابهم الخبرات ( علميه- سياسيه – لغة )، التي تؤهلهم لمراكز كبيرة ،وطالبهم بأن يكون لديهم طموحات جادة ومشروعه للعمل على تحقيقها من خلال القنوات الشرعية.