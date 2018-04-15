video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 أبريل 2018 04:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يكرم أعضاء اللجنة للعليا للشباب واللجان الفرعية

الأحد، 15 أبريل 2018 04:28 م
محافظ جنوب سيناء يكرم أعضاء اللجنة للعليا للشباب واللجان الفرعية جانب من التكريم


جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

قام اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة بطور سيناء،بتكريم رؤساء اللجان باللجنة العليا للشباب وذلك لمجوداتهم الكبيرة خلال إجراء العملية الإنتخابيه الرئاسية لعام 2018 ،حيث كرم اللجنة العليا للشباب بالمحافظة ورؤساء اللجان الفرعية بمدن رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس، طور سيناء، شرم الشيخ، دهب، نويبع، سانت كاترين.

ووجه فوده الشكر لمحمود سرور رئيس اللجنة العليا للشباب بالمحافظة ،والشباب المشارك معه لنشاطهم المتميز وانجازهم لمهامهم ،التي كلفوا بها بكل دقه ولإحساسهم العالي بالمسئولية.

وأكد المحافظ ،على ضرورة الاهتمام بإعداد شباب جيل ثاني وثالث وإكسابهم الخبرات ( علميه- سياسيه – لغة )، التي تؤهلهم لمراكز كبيرة ،وطالبهم بأن يكون لديهم طموحات جادة ومشروعه للعمل على تحقيقها من خلال القنوات الشرعية.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. محافظ جنوب سيناء يوزع خطابات تخصيص الوحدات السكنية بمدينة الطور

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء

محافظه جنوب سيناء

خالد فوده

اخبار اللجنة العليا للشباب بجنوب سيناء




لا تفوتك
تقارير: محمد صلاح يوافق على الانتقال لريال مدريد وميسى غاضب

تقارير: محمد صلاح يوافق على الانتقال لريال مدريد وميسى غاضب

أين تذهب أموال الرهبان؟.. الكنيسة تشترط تنازل الراهب عن كل أمواله لأسرته أو التبرع بها قبل رسامته باعتباره ميتًا ومتجهًا للحياة مع الله.. آباء الكنيسة الأوائل تركوا ميراثهم واتجهوا للصحارى فصاروا نموذجًا

أين تذهب أموال الرهبان؟.. الكنيسة تشترط تنازل الراهب عن كل أمواله لأسرته أو التبرع بها قبل رسامته باعتباره ميتًا ومتجهًا للحياة مع الله.. آباء الكنيسة الأوائل تركوا ميراثهم واتجهوا للصحارى فصاروا نموذجًا

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من وجود أعمدة إنارة بدون أغطية وأسلاك كهربائية مكشوفة بالإسكندرية.. استغاثة من تكرار انقطاع المياه بشارع القاضى بعين شمس.. قارئ يناشد بتوصيل مشروع الصرف الصحى لعزبة أبو هلال بالزقازيق

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من وجود أعمدة إنارة بدون أغطية وأسلاك كهربائية مكشوفة بالإسكندرية.. استغاثة من تكرار انقطاع المياه بشارع القاضى بعين شمس.. قارئ يناشد بتوصيل مشروع الصرف الصحى لعزبة أبو هلال بالزقازيق

شاهد.. السعيد يتحدث عن الأيام الأولى بفنلندا ومشاركة مصر فى كأس العالم

شاهد.. السعيد يتحدث عن الأيام الأولى بفنلندا ومشاركة مصر فى كأس العالم

الإسكان تطرح كراسات شروط 30145 قطعة أرض بالمدن الجديدة 13 مايو المقبل

الإسكان تطرح كراسات شروط 30145 قطعة أرض بالمدن الجديدة 13 مايو المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة