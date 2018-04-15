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محافظ بورسعيد يفتتح معرض للفن التشكيلى بقصر الثقافة

الأحد، 15 أبريل 2018 11:09 م
محافظ بورسعيد يفتتح معرض للفن التشكيلى بقصر الثقافة المحافظ اللواء عادل الغضبان


بورسعيد – محمد فرج
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إفتتح المحافظ اللواء عادل الغضبان معرضا للفن التشكيلى للدكتورة  جيهان  المالكى  بقصر ثقافىة بورسعيد وضم المعرض عدد من اللوحات التشكيلية والأعمال الفنية المتميزة .
 
 
ومن جانبة أشاد الغضبان بالأعمال الفنية  التى تعمل على إثراء الحياة  الثقافية بكل مالها وماعليها من قيم تسمو بالمجتمعات الشبابية التى تدفعهم بتقديم كل مايخدم المجتمع والبيئة .
 
و أكد المحافظ بأنه سوف يتم التوسع فى الأعمال الفنية التى تدفع الشباب للإبتكار فضلا على تعميم هذه المعارض الفنية  بالمدارس والجامعات للإرتقاء بكل مالديهم فنون جميلة تسمو بالمجتمع دائما للأفضل من خلال الكوادر الشبابية .

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