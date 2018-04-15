محافظ بورسعيد يفتتح معرض للفن التشكيلى بقصر الثقافة

محافظ بورسعيد يفتتح معرض للفن التشكيلى بقصر الثقافةالأحد، 15 أبريل 2018 11:09 م
المحافظ اللواء عادل الغضبان
إضافة تعليق
إفتتح المحافظ اللواء عادل الغضبان معرضا للفن التشكيلى للدكتورة جيهان المالكى بقصر ثقافىة بورسعيد وضم المعرض عدد من اللوحات التشكيلية والأعمال الفنية المتميزة .
ومن جانبة أشاد الغضبان بالأعمال الفنية التى تعمل على إثراء الحياة الثقافية بكل مالها وماعليها من قيم تسمو بالمجتمعات الشبابية التى تدفعهم بتقديم كل مايخدم المجتمع والبيئة .
و أكد المحافظ بأنه سوف يتم التوسع فى الأعمال الفنية التى تدفع الشباب للإبتكار فضلا على تعميم هذه المعارض الفنية بالمدارس والجامعات للإرتقاء بكل مالديهم فنون جميلة تسمو بالمجتمع دائما للأفضل من خلال الكوادر الشبابية .
إضافة تعليق
جلد وحرق وكهرباء وعاهات مستديمة فى قفص الزوجية.. محاكم الأسرة تستقبل 400 بلاغ من زوجات تعرضن للتعذيب خلال 2018.. 70% من المترددات تعرضن للإساءة باستخدام القوة الجسدية المفرطة.. و40% يقبلن الصلح خوفا على الأبناء
"محمد متولى الشعراوى" إمام الدعاة رائد التجديد مترجم لغة الإشارة الإلهية فى قلوب المحبين.. صغير القرية يصحح أبصار العالم فى قراءة النص المقدس.. أزال الجمود لفهم النص بالتفسير الملامس لمشاعر البسطاء
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة