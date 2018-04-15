محافظ القليوبية يتابع استعدادات استلام القمح مع مسئولى الزراعة والتموين







القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير

عقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية اليوم اجتماعا بحضور وكيل وزارة التموين ومسئولى الزراعة بالقليوبية ،ورؤساء المراكز والمدن والأحياء للتأكيد على جميع النقاط الهامة، وآليات استلام الآقماح للعام الحالى والذى يستمر على مدى ثلاثة آشهر من 15 ابريل وحتى 15 يوليو 2018 .

وتم خلال الاجتماع استعراض المساحة المزروعة قمح بالقليوبية، والتى بلغت 46.983 الف فدان بطاقة انتاجية 105.711.750 ألف طن قمح والطاقة التخزينية بالمحافظة ،من خلال عدد 2 صومعة و3 هناجر و3 شون أسمنتية بطاقة استيعابية بلغت 97.8 الف طن .

وشدد عشماوى على ضرورة التأكد من صلاحية الأوزان وصلاحية أجولة الخيش والبلاستيك المستخدمة في نقل وتوريد القمح إلى الصوامع والهناجر والشون وأنه تم معاينة جميع الشون والهناجر والتاكد من وجودها فارغة تماما .

كما ناقش محافظ القليوبية إجتماعا اليوم مع وكيل وزارة الري ومسئولي الزراعة والامن وبحضور جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ،وذلك للتحذير من زراعة أي مساحة من أرض القليوبية بالأرز لكثافة استهلاكه للمياه والذي يعد تبديدا غير مقبول ، محذرا أي مسئول من الزراعة أو الري أو رؤساء المراكز والمدن والقرى أو العمد والمشايخ من عدم الإبلاغ عن المخالفين وإزالة الزراعة المخالفة فورا وتوقيع الغرامة الفورية على المزارع المخالف.