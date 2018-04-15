محافظ البحيرة تفتتح لوحات توزيع الكهرباء بدمنهور وكفر الدوار







البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل

افتتحت منذ قليل المهندسة نادية عبده محافظ ، لوحة توزيع الكهرباء المقامة باسم المهندس محمود خليفة بقرية شيبة بمركز دمنهور، بتكلفة 34 مليون جنيه ،كما قامت محافظ البحيرة ،بافتتاح لوحة توزيع كهرباء السناهرة، بمركز كفر الدوار بتكلفة 16 مليون جنيه.

شارك فى الافتتاح المهندس محمد عبد العليم السطوحى رئيس شركة توزيع كهرباء البحيرة ،وحازم الأشمونى السكرتير المساعد لمحافظة البحيرة ،وسعد غراب رئيس مدينة دمنهور ،وهيثم الدسوقى رئيس مركز كفر الدوار وقيادات شركة الكهرباء بالبحيرة.

من جانبه أوضح المهندس محمد عبد العليم السطوحى رئيس شركة توزيع كهرباء البحيرة على تكثيف الجهود ،لحل مشاكل الجهد المنخفض ببعض المناطق لخدمة المواطنين بالقرى والمناطق النائية والمحرومة وكذا المشروعات الإستثمارية القائمة والمستقبلية ،مضيفا أن لوحة توزيع قريبة شيبه بدمنهور ،تتكون من عدد 25 خلية على مساحة 600 متر بتكلفة 34 مليون جنيه لخدمة 100 ألف نسمة بمجالس قرى نديبة الحجناية ودسونس وسنطيس وكفر سنطيس وشيبة بمركز دمنهور.

وأشار إلى ان لوحة توزيع كهرباء السناهرة بمركز كفر الدوار، تتكون من عدد 15 خلية على مساحة 600 متر ،بتكلفة 16 مليون جنيه لخدمة 500 ألف نسمة بمناطق السناهرة والمراكبية ،وحى طلعت حرب وأسطفان والحدائق.

فيما أكدت محافظ البحيرة على التنسيق الكامل ،بين المحافظة وشركة توزيع الكهرباء ،من خلال إنشاء المحطات ولوحات التوزيع الجديدة أو التوسعات بالمحطات القائمة ، مؤكدة أنه سيتم مراعاة زيادة الطلب على الطاقة والأعمال المستقبلية بها وتقليل معدلات الأحمال لتوفير الكهرباء و للتغلب على بعض المشاكل التى كانت موجودة بتلك القرى والمناطق.