video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 أبريل 2018 05:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحيرة تفتتح لوحات توزيع الكهرباء بدمنهور وكفر الدوار

الأحد، 15 أبريل 2018 05:11 م
محافظ البحيرة تفتتح لوحات توزيع الكهرباء بدمنهور وكفر الدوار جانب من الافتتاح


البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
إضافة تعليق

افتتحت منذ قليل المهندسة نادية عبده محافظ ، لوحة توزيع الكهرباء المقامة باسم المهندس محمود خليفة بقرية شيبة بمركز دمنهور، بتكلفة 34 مليون جنيه ،كما قامت محافظ البحيرة ،بافتتاح لوحة توزيع كهرباء السناهرة، بمركز كفر الدوار بتكلفة 16 مليون جنيه.

شارك فى الافتتاح المهندس محمد عبد العليم السطوحى رئيس شركة توزيع كهرباء البحيرة ،وحازم الأشمونى  السكرتير المساعد  لمحافظة البحيرة ،وسعد غراب رئيس مدينة دمنهور ،وهيثم الدسوقى رئيس مركز كفر الدوار وقيادات شركة الكهرباء بالبحيرة.

من جانبه أوضح المهندس محمد عبد العليم السطوحى  رئيس شركة توزيع كهرباء البحيرة  على تكثيف الجهود ،لحل مشاكل الجهد المنخفض ببعض المناطق لخدمة المواطنين بالقرى والمناطق النائية والمحرومة وكذا المشروعات الإستثمارية القائمة والمستقبلية  ،مضيفا أن لوحة توزيع قريبة شيبه بدمنهور ،تتكون من  عدد 25 خلية على مساحة 600 متر بتكلفة 34 مليون جنيه  لخدمة 100 ألف نسمة بمجالس قرى نديبة الحجناية ودسونس وسنطيس وكفر سنطيس وشيبة بمركز دمنهور.

 وأشار إلى ان لوحة توزيع كهرباء السناهرة بمركز كفر الدوار، تتكون من عدد 15 خلية على مساحة 600 متر ،بتكلفة 16 مليون جنيه لخدمة 500 ألف نسمة بمناطق السناهرة والمراكبية ،وحى طلعت حرب وأسطفان والحدائق.

فيما أكدت محافظ البحيرة على التنسيق الكامل ،بين المحافظة وشركة توزيع الكهرباء ،من خلال إنشاء المحطات ولوحات التوزيع الجديدة أو التوسعات بالمحطات القائمة ، مؤكدة أنه سيتم مراعاة زيادة الطلب على الطاقة والأعمال المستقبلية بها وتقليل معدلات الأحمال  لتوفير الكهرباء و للتغلب على بعض المشاكل التى كانت موجودة بتلك القرى والمناطق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ البحيرة: شراء 2200 شهادة أمان لعمال النظافة على نفقة المحافظة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

كهرباء البحيرة

دمنهور

كفر الدوار




لا تفوتك
تقارير: محمد صلاح يوافق على الانتقال لريال مدريد وميسى غاضب

تقارير: محمد صلاح يوافق على الانتقال لريال مدريد وميسى غاضب

أين تذهب أموال الرهبان؟.. الكنيسة تشترط تنازل الراهب عن كل أمواله لأسرته أو التبرع بها قبل رسامته باعتباره ميتًا ومتجهًا للحياة مع الله.. آباء الكنيسة الأوائل تركوا ميراثهم واتجهوا للصحارى فصاروا نموذجًا

أين تذهب أموال الرهبان؟.. الكنيسة تشترط تنازل الراهب عن كل أمواله لأسرته أو التبرع بها قبل رسامته باعتباره ميتًا ومتجهًا للحياة مع الله.. آباء الكنيسة الأوائل تركوا ميراثهم واتجهوا للصحارى فصاروا نموذجًا

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من وجود أعمدة إنارة بدون أغطية وأسلاك كهربائية مكشوفة بالإسكندرية.. استغاثة من تكرار انقطاع المياه بشارع القاضى بعين شمس.. قارئ يناشد بتوصيل مشروع الصرف الصحى لعزبة أبو هلال بالزقازيق

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من وجود أعمدة إنارة بدون أغطية وأسلاك كهربائية مكشوفة بالإسكندرية.. استغاثة من تكرار انقطاع المياه بشارع القاضى بعين شمس.. قارئ يناشد بتوصيل مشروع الصرف الصحى لعزبة أبو هلال بالزقازيق

شاهد.. السعيد يتحدث عن الأيام الأولى بفنلندا ومشاركة مصر فى كأس العالم

شاهد.. السعيد يتحدث عن الأيام الأولى بفنلندا ومشاركة مصر فى كأس العالم

الإسكان تطرح كراسات شروط 30145 قطعة أرض بالمدن الجديدة 13 مايو المقبل

الإسكان تطرح كراسات شروط 30145 قطعة أرض بالمدن الجديدة 13 مايو المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة