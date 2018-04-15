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مباحث التموين بالفيوم تضبط ١١٠٠ كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

الأحد، 15 أبريل 2018 12:43 ص
مباحث التموين بالفيوم تضبط ١١٠٠ كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى ضبط لحوم فاسدة بالفيوم


الفيوم - رباب الجالى
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تمكن قسم شرطه مباحث التموين بالفيوم من ضبط صاحب مجزر بدون ترخيص بناحية مركز إبشواى يقوم بذبح الماشيه المريضة وبيع لحومها الفاسدة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

  كانت قد وردت معلومات لقسم شرطه مباحث التموين تفيد  قيام أحد الأشخاص بناحيه مركز أبشواى بالغش والتدليس بإدارة وتشغيل مجزر غير مرخص لذبح الماشية المريضة وحيازة لحوم غير صالحة ومخالفة الاشتراطات الصحية مستغلا ذلك لتحقيق أرباح طائلة على حساب الصحة العامة للمواطنين.

وبإخطار اللواء خالد شلبى مدير الأمن كلف على وجه السرعة بتشكيل حمله مكبرة برئاسة اللواء حسام فوزى مدير ادارة البحث الجنائى و العقيد محمد إلهامى أبو القاسم رئيس قسم شرطه مباحث التموين والسادة المفتشون بالاشتراك مع إدارة تموين مركز ابشواى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدعو محمد ط ر م ٤٥ سنه صاحب مجزر بدون ترخيص بناحية مركز إبشواى للغش والتدليس لإدارته نشاط تجارى بدون ترخيص، ومخالفة الاشتراطات الصحية وحيازة عدد ١١٠٠ كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتم التحفظ وتحريز المضبوطات وتحرير المحضر رقم ١٢٣٣ إدارى مركز إبشواى لسنة ٢٠١٧ وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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