قوات الشرعية اليمنية تسيطر على سلسلة جبلية استراتيجية بمحافظة الجوف







عدن (أ ش أ)

أعلن قائد عمليات لواء الحسم بمحافظة الجوف اليمنية العقيد عبدالله مطوان أن قوات الشرعية اليمنية مدعومة من التحالف العربى تمكنت من السيطرة على سلسلة جبلية استراتيجية فى مديرية برط العنان بالمحافظة .

وقال العقيد مطوان - فى تصريح خاص لقناة ( العربية ) اليوم الأحد، "إن قوات الجيش الوطنى اليمنى وبإسناد من طيران التحالف العربى تمكنت من السيطرة على سلسلة جبلية مطلة على وادى القعيف ،بعد محاصرة عناصر الحوثيين من ثلاثة محاور، وتكبيديها خسائر بشرية كبيرة .

وأوضح مطوان أن أهمية هذه السلسلة الجبلية تعود إلى كونها تطل على وادى القعيف وجبال الظهرة، والتى ستنطلق منها المعارك إلى منطقة رحوب متجاوزة وادى ومنطقة القعيف.

يذكر أن قوات الجيش اليمنى حققت فى الآونة الأخيرة تقدماً ميدانياً فى مختلف الجبهات خاصة فى معقل التمرد الأول بمحافظة صعدة، وأصبحت على مقربة من مسقط رأس زعيم الحوثيين فى مران .