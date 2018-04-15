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فيديو وصور.. محافظ الفيوم يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

الأحد، 15 أبريل 2018 08:52 م
فيديو وصور.. محافظ الفيوم يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج محافظ الفيوم يشهد الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج


الفيوم – رباب الجالي
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شهد الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج الذى نظمته مديرية الأوقاف بالتنسيق مع المحافظة، عقب صلاة المغرب بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، بحضور الشيخ حسنى أبوحبيب وكيل وزارة الأوقاف، واللواء ممتاز فهمى السكرتير العام والمهندس أيمن محمد عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية وقيادات الأزهر والأوقاف وعدد من المواطنين.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى وكيل وزارة الأوقاف كلمة أشار فيها إلى الدروس والعبر المستفادة من ذكرى الإسراء والمعراج وما يجب على المسلمين التأسى به واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة.

من جانبه، قدم الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم خالص تهانيه القلبية لشعب الفيوم الكريم بهذه المناسبة الطيبة ذكرى الإسراء والمعراج التى تُعد آية من آيات الله تعالى الكبرى التى ﻻ تُعد وﻻ تحصى، وأكد على ضرورة الاستفادة من المعانى النبيلة التى تحويها الذكرى الكريمة من الوفاء والصدق والخلق الحسن والتأسى بأخلاق النبى صلى الله عليه وسلم، داعياً الله عز وجل أن يُديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

 

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