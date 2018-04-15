video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 أبريل 2018 04:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عمرو شلتوت مديرًا لمديرية التربية والتعليم بسوهاج

الأحد، 15 أبريل 2018 03:34 م
عمرو شلتوت مديرًا لمديرية التربية والتعليم بسوهاج محافظ سوهاج


سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

أصدر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، القرار رقم 372 ، الذي يقضي بتكليف الدكتور عمرو السيد شلتوت، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم، لحين شغلها من قبل الدكتور وزير التربية والتعليم، للصالح العام.

من جانبه أعرب الدكتور عمرو شلتوت، عن سعادته البالغة بثقة  الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ، مضيف أنه سيسعى جاهدًا للنهوض بالعملية التعليمية، خاصة أنه ليس غريبًا عن قطاع التعليم بسوهاج، الذي تدرج فيه في مختلف المناصب وكان آخرها شغله لمنصب مدير عام التعليم العام بالمديرية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"تعليم سوهاج" يناقش إعادة توزيع المعلمين على المدارس لسد العجز

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

التربية والتعليم

وزارة التعليم

مديرعام التعليم




لا تفوتك
تقارير: محمد صلاح يوافق على الانتقال لريال مدريد وميسى غاضب

تقارير: محمد صلاح يوافق على الانتقال لريال مدريد وميسى غاضب

أين تذهب أموال الرهبان؟.. الكنيسة تشترط تنازل الراهب عن كل أمواله لأسرته أو التبرع بها قبل رسامته باعتباره ميتًا ومتجهًا للحياة مع الله.. آباء الكنيسة الأوائل تركوا ميراثهم واتجهوا للصحارى فصاروا نموذجًا

أين تذهب أموال الرهبان؟.. الكنيسة تشترط تنازل الراهب عن كل أمواله لأسرته أو التبرع بها قبل رسامته باعتباره ميتًا ومتجهًا للحياة مع الله.. آباء الكنيسة الأوائل تركوا ميراثهم واتجهوا للصحارى فصاروا نموذجًا

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من وجود أعمدة إنارة بدون أغطية وأسلاك كهربائية مكشوفة بالإسكندرية.. استغاثة من تكرار انقطاع المياه بشارع القاضى بعين شمس.. قارئ يناشد بتوصيل مشروع الصرف الصحى لعزبة أبو هلال بالزقازيق

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من وجود أعمدة إنارة بدون أغطية وأسلاك كهربائية مكشوفة بالإسكندرية.. استغاثة من تكرار انقطاع المياه بشارع القاضى بعين شمس.. قارئ يناشد بتوصيل مشروع الصرف الصحى لعزبة أبو هلال بالزقازيق

شاهد.. السعيد يتحدث عن الأيام الأولى بفنلندا ومشاركة مصر فى كأس العالم

شاهد.. السعيد يتحدث عن الأيام الأولى بفنلندا ومشاركة مصر فى كأس العالم

الإسكان تطرح كراسات شروط 30145 قطعة أرض بالمدن الجديدة 13 مايو المقبل

الإسكان تطرح كراسات شروط 30145 قطعة أرض بالمدن الجديدة 13 مايو المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة