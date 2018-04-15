عمرو شلتوت مديرًا لمديرية التربية والتعليم بسوهاج







سوهاج محمود مقبول

أصدر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، القرار رقم 372 ، الذي يقضي بتكليف الدكتور عمرو السيد شلتوت، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم، لحين شغلها من قبل الدكتور وزير التربية والتعليم، للصالح العام.

من جانبه أعرب الدكتور عمرو شلتوت، عن سعادته البالغة بثقة الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ، مضيف أنه سيسعى جاهدًا للنهوض بالعملية التعليمية، خاصة أنه ليس غريبًا عن قطاع التعليم بسوهاج، الذي تدرج فيه في مختلف المناصب وكان آخرها شغله لمنصب مدير عام التعليم العام بالمديرية.