video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 أبريل 2018 11:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. 15 معلومة للتعرف على موقع 9 ن المثير للجدل بالإسكندرية

الأحد، 15 أبريل 2018 10:51 ص
صور.. 15 معلومة للتعرف على موقع 9 ن المثير للجدل بالإسكندرية الموقع على الخريطة


الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

قد يتساءل البعض ما هو موقع "9 ن" بمحافظة الإسكندرية، ولماذا أثير حوله الكثير من الجدل، حيث توقف عن العمل مرتين، ومؤخرا تم إعادة تشغيله فى 2017، ويعود أهمية الموقع الذى يستخدم كمدفن صحى للمخلفات الصلبة إلا أن الإسكندرية كانت تواجه مشكلة فى التخلص من الشحوم والزيوت والمخلفات الادمية الصلبة، خاصة خلال فصل الصيف بسبب زيادة الوافدين اليها، كما أنها محافظة تحتضن 45% من حجم الصناعة فى مصر مما يؤثر على الشبكات خلال عملية الصرف الصناعى.

 

فى السطور التالية نستعرض كل ما يجب أن تعرفه عن موقع 9 ن وفوائده وتأثيره على البيئة بالإسكندرية فى 15 معلومة..

 

1- موقع ( 9 ن ) هو مدفن صحى أنشأ خصيصا لنقل المخلفات الصلبة الآدمية من الصرف الصحى من الإسكندرية بالكامل إلى هذا المدفن الذى يقع بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية.

 

2-تتم عملية معالجة الحمأة معالجة بيولوجية بطريقة مصفوفات الكمر الهوائى وتعرضها إلى درجات الحرارة المرتفعة التى تصل إلى (55 – 65 م) خلال فترة المعالجة، التى تبلغ ثلاثة أشهر.

 

3-الموقع أنشأ فى التسعينات من القرن الماضى على مساحة 350 فدانا بتكلفة أكثر من مليار ونصف جنيه، ولكن بسبب اعتراض أهالى قرية أبو بسيسة بالعامرية على إقامة المشروع بالقرب من التجمعات السكنية،توقف التشغيل.

 

4-ترتب على الغلق كثير من المشاكل بتراكم الحمأة والرمال والمخلفات داخل محطات الصرف الصحى داخل المحافظة وحدوث كثير من الهبوطات بشوارع الإسكندرية، وكذلك ترسيبات داخل شبكات الصرف وخطوط الطرد بعموم المحافظة.

 

5-قامت شركة صرف صحى الإسكندرية فى 20 مايو 2017 بإعادة تشغيله، وذلك بتحرك 7 سيارات عملاقة مجهزة خصيصا لعملية نقل الحمأة (المخلفات الآدمية الصلبة).

 

6-تبلغ الكمية اليومية التى تنتجها محافظة الإسكندرية للمخلفات الصلبة حوالـى 600 طـن / يوم، بالإضافة إلى المخلفات الصناعية الصلبة والسائلة غير الخطرة، والتى تماثل مخلفات الصرف الصحى فى مواصفاتها.

 

7-يستقبل الموقع 2000 طن مخلفات آدمية صلبة يوميا، وقد استقبل الموقع منذ تشغيله وحتى الآن نحو 700 ألف طن مخلفات صلبة.

 

8-أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية التعاقد مع بعض شركات الأسمنت لاستخدام المخلفات الصلبة بعد تجفيفها وتخليصها من الرطوبة بنسبة 80% كوقود بديل.

 

9-أكدت شركة الصرف الصحى على أن التعاقد لبيع الحمأة يتم مع مصانع الأسمنت فقط وليس المزارعين، وذلك بحضور لجنة مشكلة بعضوية أحد أهالى المنطقة لضمان تنفيذ اشتراطات الأمان.

 

10-رفضت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية استخدام الموقع البديل المقترح فى مدينة الحمام، حيث يبعد عن الإسكندرية بمسافة 140 كيلو متر ويقع على مساحة 50 فدانا فقط وغير مجهز لاستقبال الحمأة.

 

11-تم إنشاء محطة ثابتة للرصد البيئى وتجهيز طريق بديل خلفى تسلكه السيارات المجهزة لنقل الحمأة للموقع بعيدا عن مساكن الأهالى.

 

12-يحتوى الموقع على مجموعة من الغابات الشجرية بمساحة 70 فدانا، وعددها حوالى 50 ألف شجرة وهذه الغابات تتكون من غابة لأشجار الجازورينا وغابتان لأشجار الكافور وغابة لأشجار الأكاسيا وغابة أشجار النيم، بالإضافة إلى مزرعة تجريبية لأشجار الزيتون.

 

13- أدى إعادة تشغيل الموقع إلى رفع كفاءة عمل محطات الرفع والمعالجة، خاصة وأن الاسكندرية بها 143 محطة معالجة، تبدأ القدرة الاستيعابية بها من 3000 متر مكعب/يوميا، وحتى 1.2 مليون متر مكعب / يوميا.

 

14- ساهم المدفن بصورة غير مباشرة فى خفض نسب التلوث وتنمية الثروة السمكية ببحيرة مريوط لارتفاع نسبة الأوكسجين فى مياه الصرف المعالجة التى يتم صرفها من مصرف القلعة إلى البحيرة مباشرة بعد تخليص المياه من المخلفات الصلبة.

 

15-  تقوم وزارة البيئة والصحة بالإشراف على الموقع لرصد أى أثار سلبية لإعادة التشغيل

المدفن الصحى 9 ن
المدفن الصحى 9 ن

 

الموقع على الخريطة
الموقع على الخريطة

 

زراعة غابات شجرية
زراعة غابات شجرية

 

مدخل المدفن الصحى
مدخل المدفن الصحى

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الدقهلية يضع حجر الأساس لعمل مدفن صحى للمخلفات الصلبة ببلقاس

بالصور .. بشرى خير للإسكندرانية.. تفاصيل إنشاء مدفن صحى يقضى على انبعاث الروائح الكريهة لمحطات الصرف .. الصرف الصحى: المدفن استقبل 700 ألف طن حمأة.. والتعاقد مع شركات الأسمنت لاستخدام المخلفات كوقود بديل

اخبار الاسكندرية

اخبار مصر

اخبار محافظات

محافظة الاسكندرية

الصرف الصحى

المخلفات الصلبة




لا تفوتك
فيديو.. خالد صلاح: لا يمكن قبول صياغات "رويترز" ووصفهم الشهداء بـ"القتلى"

فيديو.. خالد صلاح: لا يمكن قبول صياغات "رويترز" ووصفهم الشهداء بـ"القتلى"

التعليم تعلن فتح باب التقدم لوظيفة مدير ومعلم ووكيل بالمدارس اليابانية

التعليم تعلن فتح باب التقدم لوظيفة مدير ومعلم ووكيل بالمدارس اليابانية

غارات "الثلاثى" على سوريا فى عيون بكين.. الحكومة الصينية ترفض وتؤكد: عدوان على السيادة.. ومحللون: أهداف أمريكا من الهجوم الصاروخى تقوية العلاقات مع الحلفاء وتقليص نفوذ طهران وموسكو.. وواشنطن تتراجع فى عهد ترامب

غارات "الثلاثى" على سوريا فى عيون بكين.. الحكومة الصينية ترفض وتؤكد: عدوان على السيادة.. ومحللون: أهداف أمريكا من الهجوم الصاروخى تقوية العلاقات مع الحلفاء وتقليص نفوذ طهران وموسكو.. وواشنطن تتراجع فى عهد ترامب

"النعيمى" قصة إرهابى قطرى يحتفى "تميم" بزواج نجله.. تنظيم الحمدين يسخّر الإعلام لمباركة الزواج.. النعيمى مهندس تمويل العمليات الإرهابية من خلال التبرعات.. أدرجته واشنطن كإرهابى دولى.. والدوحة تواصل حمايته

"النعيمى" قصة إرهابى قطرى يحتفى "تميم" بزواج نجله.. تنظيم الحمدين يسخّر الإعلام لمباركة الزواج.. النعيمى مهندس تمويل العمليات الإرهابية من خلال التبرعات.. أدرجته واشنطن كإرهابى دولى.. والدوحة تواصل حمايته

تقرير: أبل ستنجح فى بيع 2 مليون نسخة من Homepod خلال 2018

تقرير: أبل ستنجح فى بيع 2 مليون نسخة من Homepod خلال 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة