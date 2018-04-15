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الأحد، 15 أبريل 2018 10:07 ص
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تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة صرف بجهينة..

صور.. وصول فوج سياحى من مختلف الجنسيات لمرسى البلينا بسوهاج

الأحد، 15 أبريل 2018 09:54 ص
صور.. وصول فوج سياحى من مختلف الجنسيات لمرسى البلينا بسوهاج وصول فوج سياحي للبلينا بسوهاج


سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن نجاح جهود المحافظة فى جذب العديد من الأفواج السياحية لزيارة المناطق الأثرية والتاريخية بالمحافظة وخاصة منطقة أبيدوس الأثرية بالبلينا.

وأشار الدكتور أيمن عبد المنعم فى بيان إلى وصول فوج سياحى مكون من 59 سائح من مختلف الجنسيات لمرسى البلينا السياحى لزيارة المعالم الأثرية بمنطقة ابيدوس بمدينة البلينا، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لوضع محافظة سوهاج على الخريطة السياحية العالمية ، من خلال خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السياحية والاثرية المختلفة ، وافتتاح متحف سوهاج القومى قريبا.

 ومن جانبه أوضح على رفاعى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا أن مرسى البلينا السياحى استقبل الفوج السياحى على متن الباخرة داركم، وضم الفوج السياحى 38 سائح دنماركى، و 21 سائح انجليزى، حيث قام الوفد بزيارة المنطقة الأثرية بابيدوس وقد تم استقبالهم بتقديم الزهور وعبر السائحين عن سعادتهم بالتواجد فى مدينة البلينا وزيارة معبد الملك سيتى الأول.

وأضاف المحافظ أن سوهاج تنافس بقوة على الخريطة السياحية حيث انها تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والأثرية من مختلف العصور التاريخية، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا و الجهات الأمنية والسياحة والآثار لاستقبال الوفود بمرسى البلينا السياحى.

على جانب آخر، قال محافظ سوهاج، إن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا برقم 608 لسنة 2018 يقضى بتخصيص مساحة 400 متر مربع أملاك دولة على منافع ترعة السوهاجية الملغاة المسلمة للوحدة المحلية بناحية نجع عبد الصمد، نزة المحزمين بمركز جهينة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة صرف صحى عليها.

واوضح المحافظ أنه جارى إنهاء إجراءات نقل الملكية، وكلف الوحدة المحلية بإزالة أى تعديات أو مخالفات محيطة بالمساحة المذكورة وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى وتسليم الموقع إلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأشارعبدالمنعم إلى أن المحافظة لا تألو جهدا فى سبيل استكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، التى تعود بالنفع العام على المواطن السوهاجى، ودعم منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

 

 

وصول فوج سياحي للبلينا (1)
وصول فوج سياحي للبلينا 

 

وصول فوج سياحي للبلينا (2)
وصول فوج سياحي للبلينا 

 

وصول فوج سياحي للبلينا (3)
وصول فوج سياحي للبلينا 

 

وصول فوج سياحي للبلينا (4)
وصول فوج سياحي للبلينا 

 

وصول فوج سياحي للبلينا (5)
وصول فوج سياحي للبلينا
 
وصول فوج سياحي للبلينا (6)
وصول فوج سياحي للبلينا

 

وصول فوج سياحي للبلينا (7)
وصول فوج سياحي للبلينا 

 

وصول فوج سياحي للبلينا (8)
وصول فوج سياحي للبلينا 

 

وصول فوج سياحي للبلينا (9)
وصول فوج سياحي للبلينا 

 

وصول فوج سياحي للبلينا (10)
وصول فوج سياحي للبلينا 

 

وصول فوج سياحي للبلينا (11)
وصول فوج سياحي للبلينا 

 

وصول فوج سياحي للبلينا (12)
وصول فوج سياحي للبلينا 

 


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