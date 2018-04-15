صور.. "مستقبل وطن" بأسيوط ينظم حفل للأيتام بمركز منفلوط

صور.. "مستقبل وطن" بأسيوط ينظم حفل للأيتام بمركز منفلوطالأحد، 15 أبريل 2018 05:45 م
جانب من احتفالية يوم اليتيم بأسيوط
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نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، احتفالية للأيتام بإحدى ملاعب بندر منفلوط، وذلك فى إطار احتفالات الحزب بالمحافظة بيوم اليتيم.
وأكد محمود ياسين الدن أمين الحزب بمركز منفلوط على الدور الإجتماعى، الذى يتبناه الحزب فى المرحلة الحالية، وذلك من خلال دعوة أكثر من 300 طفل وطفلة من كافة القرى والنجوع والعزب وبمشاركة جميع قيادات أمانة الحزب من منفلوط وأمناء الوحدات المحلية.
وقال ياسين إن برنامج الحفل شمل العديد من الفقرات الترفيهية والهدايا لكل طفل وكذلك وجبات غذائية مجانية، ما أثر بالإيجاب فى نفوس كافة الحاضرين بالاحتفالية؛ مشيرًا إلى أن تعاليم الدين الحنيف أكدت أهمية ذلك.
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