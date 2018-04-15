صور.. محافظ سوهاج يتفقد حى شرق لمتابعة مستوى النظافة بالشوارع







سوهاج عمرو خلف

تفقد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج حى شرق سوهاج لمتابعة سير العمل ومستوى النظافة بشوارع وميادين الحي، كما تفقد سير العمل بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، يأتى ذلك فى إطار جولاته الميدانية المفاجئة بنطاق المحافظة .

وشدد المحافظ فى بيان على ضرورة رفع الاشغالات الموجودة بشارع الفتح، والاسراع فى اصلاح ماسورة المياه بالشارع وتغطية وغلق البالوعات حفاظا على سلامة المارة من المواطنين والسيارات، كما تلاحظ له وجود تشوينات بناء لأحد العمارات بذات الشارع تعيق الحركة المرورية، وكلف الحى بإزالة الاشغالات ورفع التشوينات من الشارع وفتحه امام المواطنين من المارة.

وكلف المرور بوضع علامات ارشادية للخروج والدخول للشوارع ذات الاتجاه الواحد وذات الاتجاهين بشارع الفتح والمنطقة المحيطة .

كما تفقد مجلس مدينة سوهاج فى زيارة مفاجئة تفقد خلالها سير العمل بالمجلس، وكلف إدارة التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة بمتابعة تواجد الموظفين داخل مكاتبهم، وتيسير مصالح المواطنين والعمل على تلبية متطلباتهم وانهائها فى سهولة ويسر ، والعمل على راحة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم .

جولة تفقدية بشوارع حي شرق



جولة تفقدية بشوارع حي شرق



جولة تفقدية بشوارع حي شرق



جولة تفقدية بشوارع حي شرق



جولة تفقدية بشوارع حي شرق



جولة تفقدية بشوارع حي شرق