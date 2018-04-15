صور .. محافظ المنيا يبحث مع النواب توفير بدائل لنقل لطلاب والموظفين







المنيا- حسن عبد الغفار

قال عصام البديوي محافظ المنيا ،إنه سيتم التواصل مع دكتور هشام عرفات وزير النقل، للتفاهم حول إعادة مواعيد قطاري الصحافة و714 كما كانت من قبل كحل جزئي لمشكلة ، تأخر الطلاب والموظفين التي ترتبت على قيام هيئة السكة الحديد بترشيد مؤقت لعدد محدود من الرحلات، بهدف تكثيف أعمال الصيانة للجرارات والعربات والسكك الحديدية وتطوير المزلقانات ،مما أدى إلى إلغاء رحلات ثلاثة قطارات من فئة المميز، وشهدت محطات السكة الحديد تكدسا شديدا في معظم مراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ ،بحضور النواب أحمد شمردل وأحمد شعراوي وحمادة على محمود، وأشرف شوقي وسيد أبو بريدعه،وعدد من الجهات المعنية مثل المرور والنقل الجماعي والمواقف وممثلين لجامعة المنيا ، حيث ناقش المحافظ مع الحضور عدد من الحلول والبدائل لبحث الأزمة الخاصة بإلغاء عدد من خطوط القطارات وخاصة مع اقتراب اختبارات الفصل الدراسي الثاني .

وأعلن المحافظ أنه سيتم التواصل مع دكتور جمال ابو المجد رئيس جامعة المنيا ،لبحث تأخير مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمدة ساعة ،مراعاة لتغيير مواعيد القطارات .

كما وجه المحافظ ادارتي المرور والنقل الجماعي بالتواصل مع عدد من الشركات العاملة في مجال النقل، للتعاقد معها على مجموعة من الأتوبيسات لتغطية المراكز والتنسيق لبحث منح تراخيص لمدة شهرين لسيارات القري للسماح لها للنقل الى المنيا.