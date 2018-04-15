صور.. محافظ السويس يقدم واجب العزاء فى شهيد سيناء

صور.. محافظ السويس يقدم واجب العزاء فى شهيد سيناءالأحد، 15 أبريل 2018 10:32 م
محافظ السويس والقيادات يقدمون واجب العزاء في شهيد سيناء
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قدم اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، اليوم، واجب العزاء لأسرة فقيد شباب السويس الشهيد البطل سمير أحمد عبد اللطيف، فى العزاء الذى أقامته محافظة السويس بدار مناسبات السويس، والذي استشهد أمس أثناء الحادث الأرهابى بسيناء .
رافق المحافظ فى تقديم واجب العزاء كلا من اللواء صلاح أبو شوشة، مساعد قائد الجيش الثالث الميدانى، وخالد سعداوى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والقيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والشعبية ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات وأهالى السويس.
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