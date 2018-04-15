صور.. محافظ الإسماعيلية يشهد افتتاح معرض وحفل ختام الأنشطة المدرسية

صور.. محافظ الإسماعيلية يشهد افتتاح معرض وحفل ختام الأنشطة المدرسيةالأحد، 15 أبريل 2018 11:26 ص
محافظ الإسماعيلية اثناء المعرض
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أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية،على ضرورة تضافر كافة الجهود من جميع القائمين على المنظومة التعليمية بالمحافظة، من أجل العمل على استعادة وتنشيط ممارسة الأنشطة المدرسية والتربوية داخل المدارس بمختلف المراحل التعليمية، والاهتمام بتشجيع ورعاية الموهوبين وتنمية مهارتهم لخلق جيل جديد يستطيع بناء مصر الجديدة.
جاء ذلك خلال حضور المحافظ للحفل السنوى لختام الأنشطة المدرسية والتربوية الذى نظمته مديرية التربية والتعليم بمدرسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث فى حضورالمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وفاخر عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية، والمقدم محمد سمير نائب المستشار العسكرى للمحافظة، والمهندس أحمد المصرى رئيس مجلس ادارة مجلس أمناء المحافظة وعضو مجلس أمناء الجمهورية، والنائب اللواء أشرف عمارة عضو مجلس النواب، وعدد كبيرمن قيادات التربية والتعليم والقيادات التنفيذية بالمحافظة .
وخلال مراسم الاحتفال أفتتح المحافظ ومرافقوه من القيادات المعرض السنوى لأنشطة الطلاب بمدارس الاسماعيلية بمختلف المراحل التعليمية والذي يضم كافة منتجات الأنشطة فى مجالات التربية الفنية والتربية الاجتماعية والرياضية والنشاط الصناعى والابتكارات والعديد من الأعمال الفنية والمشغولات اليدوية التى نفذها الطلاب ومنتجات المدارس من المشغولات اليدوية والأطعمة والمواد الغذائية، وتضمنت فقرات الحفل تقديم عروض فنية استعراضية و فقرات شعرية وغنائية ومسرحية لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.
محافظ الإسماعيلية اثناء المعرض
جانب من المعرض
معروضات طلاب المدارس
فقرة فنية
إفتتاح المعرض
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