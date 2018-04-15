صور.. كل ما تريد معرفته عن مشروعات تطوير الرى الحقلى بالطود جنوب الأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة الطود بمحافظة الأقصر خلال الفترة الماضية الانطلاق الفعلى فى مشروعات تطوير الرى الحقلى، وذلك على مساحة 3000 فدان بإجمالى تكلفة تبلغ 50 مليون جنيه، حيث تدعم عدد المنتفعين من المشروع يبلغ 2760 مزارعًا من واقع حيازات الزمام، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وصندوق تطوير المشروعات الصندوق الدولى التنمية الزراعية.

وفى هذا الصدد قال المهندس خالد عبد الراضى، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، إنه تم البدء فى المرحله الأولى فى تنفيذ تطوير وتطبيق الرى الحقلى للأراضى المستصلحه حديثًا والقديمة ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصرى، بهدف دعم المزارعين وتحسين دخلهم وكذلك ترشيد استهلاك المياه على افضل النظم الحديثة فى الرى من خلال تفكيك المراوى والمساقى والفتحات، واستبدالها بمواسير قطرية داخل الحقول لعدم نفاذيه المياه فى التربة وعدم تبخرها، والتى تنفذ على مساحه 260 ألف فدان بـ10 محافظات بالجمهورية والتى تنتهى ديسمبر المقبل.

وأضاف المهندس خالد عبد الراضى لـ"اليوم السابع"، أنه جار تنفيذ مشروع تطوير الرى الحقلى بناحيتى الطود شرق والعديسات بحرى بمركز الطود على مساحة 3000 فدان بإجمالى تكلفة تبلغ 50 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن عدد المنتفعين من المشروع يبلغ 2760 مزارعًا من واقع حيازات الزمام، مؤكدًا على أن المشروع ممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد"، والجهة المسئولة هى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى "وحدة تطوير الرى الحقلى"، ويهدف المشروع إلى ترشيد استهلاك مياه الرى، وزيادة الرقعة الزراعية بعد تركيب شبكة الرى، وتوفير الوقت والجهد المبذول فى عملية الرى، واستخدام الطاقة الكهربائية فى إدارة المحطات كبديل للسولار، والقضاء على الحشائش فى قنوات الرى.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، أن عدد المحطات فى مشروع تطوير الرى الحقلى يبلغ 54 محطة بواقع 37 محطة بناحية الطود شرق، وعدد 17 محطة بناحية العديسات بحرى، حيث تتكون المحطة من "مأخذ – بيارة- غرفة المحطة- شبكة الرى".

وخلال فعاليات المشروع تم العمل على توعية ودعم المزارعين وسيدات مدينة الطود، حيث تم تنظيم مدرسة حقلية للسيدات بناحية الطود شرق، وكان موضوع الجلسة بعنوان "مكافحة القوارض"، وتناولت الجلسة عدة محاور وهى (الخسائر التى تسببها الفئران فى المنازل - خطر الفئران على صحة الإنسان - وسائل دخول الفئران إلى المنازل - الاحتياطات الواجب اتخاذها للوقاية - طرق المقاومة)، بقيادة المهندسة منال حرقان، والمهندسة مرسيل فخرى، كما تم تنظيم جلسة آخرى للسيدات تم خلالها الحديث عن إنفلونزا الطيور، حيث دارت المناقشة حول (مفهوم إنفلونزا الطيور - أسباب الإصابة بها - طرق انتشارها - طرق الوقاية منها).

أما للرجال فقد نظم المهندس أحمد عبد الصمد مدرسة حقلية للرجال بناحية العديسات بحرى وكان موضوع الجلسة "الاستخدام الأمن والفعال للمبيدات"، حيث دار الحديث حول عدة محاور أهمها (نظرة عامة عن طرق المكافحة - المكافحة الكيميائية واستخدام المبيدات - طرق غش المبيدات - طرق معرفة المبيدات المغشوشة - كيفية التعامل مع المبيد أثناء استخدامه - كيفية التخلص من عبوات المبيدات الفارغة).

ونظم المهندس مدحت وليم ومدرسة حقلية عن زراعة القمح بناحية العديسات بحرى وكان الحديث عن خدمة وإعداد الأرض لزراعة القمح، حيث دار النقاش حول عدة محاور أهمها (أهمية إضافة محسنات للتربة مثل المواد العضوية المتحللة أو السماد العضوى - أضرار إضافة السماد العضوى الغير متحلل ( الكرث) - أهمية إضافة السماد الفوسفاتى مع الخدمة قبل الحرث الأخير وليس بعد ذلك مع البذرة - الحرث الجيد لتنعيم الأرض لإعداد المهد الجيد للبذرة - التسوية لرفع كفاءة الاستخدام الأمثل للمياه فى عملية الرى - ضرورة تقسيم الأرض إلى أحواض للتحكم فى مياه الرى).

وقال المهندس أحمد عبد الصمد المسئول فى مشروع تطوير الرى الحقلى، إن المدارس الحقلية هى مدارس فصولها ومادتها التعليمية حقول المزارعين وطلابها المزارعين، وفيها تتعلم الكوادر الإرشادية من المزارعين خبراتهم وتجاربهم الحقلية، ويتعلم المزارعون كيف يصبحوا خبراء بإدارة حقولهم وفق أسس علمية واقتصادية صحيحة، والهدف الأساسى من إنشاء المدارس الحقلية هو أن يصبح المزارع قادرًا على إدارة حقله بكفاءة عن طريق التعلم من تجاربه وتجارب وخبرات المزارعين الآخرين، والملاحظة المنتظمة لحقله والقدرة على جمع البيانات وتحليلها ومن ثم اتخاذ القرار المناسب، واختيار ما يناسبه من المستحدثات الزراعية، وتطويع المستحدث بما يتلاءم مع إمكانياته.

ومن المستحدثات فى مشروع الرى الحقلى بالطود، العمل على تكوين لجان المراوى بالمشروع بمنطقة العديسات بحرى، حيث تم الانتهاء من تكوين( 5) لجان مراوى للمحطتين(1) و(2) بالبر الأيمن لترعة السلامية بواقع عدد ( 2 لجنة ) للمحطة (1) وعدد ( 3 لجنة ) للمحطة (2)، كما تم البدء فى تكوين روابط المساقى بمشروع تطوير الرى الحقلى بمركز الطود محافظة الأقصر، حيث تم تكوين رابطة المسقى للمحطة 1 و2 بالبر الأيمن لترعة السلامية بناحية العديسات بحرى.

وشارك الحضور الدكتور سمير الجويلى استشارى الإرشاد الزراعى والتدريب بالمشروع، والمهندس عزت صبرى مدير عام الإرشاد الزراعى بالأقصر، ولفيف من المهندسين العاملين بالمشروع، وسط تواجد المزارعين الذين تقع أراضيهم فى زمام المحطتين.



مشروعات تطوير الرى الحقلى بمدينة الطود جنوب الأقصر مستقبل زراعى مميز



وكيل الوزارة: المشروع مقام على مساحة 3000 فدان بإجمالى 50 مليون جنيه



مشروع تطوير الرى الحقلى يدعم 2760 مزارعا بالطود



الزراعة تسعى لإقامة 54 محطة لتطوير الرى بالمدينة



المشروع يقوم بعمل لجان للمراوى المختلفة بزمام الأراضى



مدرسة حقلية للسيدات لتوعيتهم من إنفلونزا الطيور



مدرسة حقلية للرجال لتوعيتهم بالمبيدات ومكافحة القوارض بالأراضى



جانب من توعية ودعم المزارعين بمدينة الطود



السيدات يتفاعلن مع المدارس الحقلية لمهندسات الزراعة



جانب من العمل على تطوير المراوى فى أراضى الطود