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صور.. قيادات "تعليم مطروح" يشهدون حفل ختام الأنشطة وتكريم طلاب مدرسة

الأحد، 15 أبريل 2018 02:42 م
صور.. قيادات "تعليم مطروح" يشهدون حفل ختام الأنشطة وتكريم طلاب مدرسة حفل التكريم


مطروح – حسن مشالي
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شهد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأحد، حفل ختام الأنشطة وتكريم الطلاب الأيتام بمدرسة العبور الابتدائية، بحى الشروق فى مدينة مرسى مطروح، بحضور العمدة أحمد طرام رئيس مجلس أمناء المحافظة وعبد الفتاح صالح مدير عام إدارة مطروح التعليمية وكان فى استقبالهم نهاد عبد المحسن مدير المدرسة ومجلس الأمناء.

 

وقدم براعم رياض الأطفال وطلاب المدرسة، استعراضات فنية وأغانى وطنية نالت إعجاب الحضور .

 

وكرم مدير تعليم مطروح، الطلاب والمعلمين المتميزين بمدرسة العبور، لحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى المحافظة، فى كافة الأنشطة التربوية وتفانيهم فى العمل .

 

وأكد"النيلى" على أهمية ممارسة الطلاب للأنشطة التربوية، ودورها فى تنشئة شخصية الطلاب وتنمية مواهبهم وإكسابهم السمات القيادية والأخلاقية المفيدة لهم فى حياتهم العملية والعلمية المستقبلية، وقدم الشكر والتقدير لمسئولى مدرسة العبور للتنظيم الجيد والإعداد المتميز للحفل .

 
 
مدير وقيادات تعليم مطروح يشهدون حفل ختام الأنشطة وتكريم الطلاب (1)
مدير وقيادات تعليم مطروح 

مدير وقيادات تعليم مطروح يشهدون حفل ختام الأنشطة وتكريم الطلاب (2)
 الطلاب 

مدير وقيادات تعليم مطروح يشهدون حفل ختام الأنشطة وتكريم الطلاب (3)
تكريم الطلاب

مدير وقيادات تعليم مطروح يشهدون حفل ختام الأنشطة وتكريم الطلاب (4)
 حفل ختام الأنشطة
مدير وقيادات تعليم مطروح يشهدون حفل ختام الأنشطة وتكريم الطلاب (5)
تكريم الطلاب 

مدير وقيادات تعليم مطروح يشهدون حفل ختام الأنشطة وتكريم الطلاب (7)
حفل ختام الأنشطة 
 

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