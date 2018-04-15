صور.. تظاهر مواطنى سيبيريا رفضا للغارات الجوية على دمشق

صور.. تظاهر مواطنى سيبيريا رفضا للغارات الجوية على دمشقالأحد، 15 أبريل 2018 01:37 م
تظاهر مواطنى سيبيريا
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تظاهر عدد من المواطنين فى سيبيريا اليوم الأحد، اعتراضا على الغارات الجوية على سوريا أمس السبت، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.
وحمل المتظاهرون صورا للرئيس السورى بشار الأسد ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، مؤكدين أن الشعب السورى سيظل يدا واحدا ضد المؤامرات الخارجية.
وشنت الدول الثلاث هجوما جويا على سوريا لزعمهم استخدام الحكومة السورية غاز الكلور.
جانب من تظاهر مواطنى سيبيريا
جانب من التظاهرات
جانب من تظاهرات سيبيريا
تظاهر مواطنى سيبيريا
مواطنو سيبيريا يتظاهرون رفضا للغارات على دمشق
جانب من تظاهرات سيبيريا
مواطنون سيبيريون يتظاهرون رفضا للغارات
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