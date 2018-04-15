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صور.. تظاهر مواطنى سيبيريا رفضا للغارات الجوية على دمشق

الأحد، 15 أبريل 2018 01:37 م
صور.. تظاهر مواطنى سيبيريا رفضا للغارات الجوية على دمشق تظاهر مواطنى سيبيريا


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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تظاهر عدد من المواطنين فى سيبيريا اليوم الأحد، اعتراضا على الغارات الجوية على سوريا أمس السبت، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.

وحمل المتظاهرون صورا للرئيس السورى بشار الأسد ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، مؤكدين أن الشعب السورى سيظل يدا واحدا ضد المؤامرات الخارجية.

وشنت الدول الثلاث هجوما جويا على سوريا لزعمهم استخدام الحكومة السورية غاز الكلور.

جانب من تظاهر مواطنى سيبيريا
جانب من تظاهر مواطنى سيبيريا

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 

جانب من تظاهرات سيبيريا
جانب من تظاهرات سيبيريا

 

تظاهر مواطنى سيبيريا
تظاهر مواطنى سيبيريا

 

مواطنو سيبيريا يتظاهرون رفضا للغارات على دمشق
مواطنو سيبيريا يتظاهرون رفضا للغارات على دمشق

 

جانب من تظاهرات سيبيريا
جانب من تظاهرات سيبيريا

 

مواطنون سيبيريون يتظاهرون رفضا للغارات
مواطنون سيبيريون يتظاهرون رفضا للغارات

 


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