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الأحد، 15 أبريل 2018 02:50 م
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صحة الأقصر تقيم تدريب للرائدات الريفيات على التسجيل الإلكترونى

الأحد، 15 أبريل 2018 02:18 م
صحة الأقصر تقيم تدريب للرائدات الريفيات على التسجيل الإلكترونى محمد بدر محافظ الأقصر


الأقصر - أحمد مرعى
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نظمت مديرية الصحة بمحافظة الأقصر تدريب للرائدات الريفيات بالتعاون ما بين قطاع السكان وتنظيم الأسرة،وهيئة إنقاذ الطفولة،على إجراءات العمل ،من خلال التسجيل الإلكتروني بدلاً من التسجيل الورقى لتسجيل أعمالهم وتحقيق التواصل المستديم مع القطاع،لتسهيل متابعة سير العمل مما يضمن الجودة وتسهيل تلقى المواطنين للخدمات الصحية المختلفة .
 
وأضاف الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة،فى بيان له اليوم أنه تم تسليم مشرفات الرائدات الريفيات عدد من أجهزة الحاسوب اللوحي ( التابلت ،وتدريبهم على استخدامها.
  
جاء ذلك فى إطار توجيهات كل من الدكتور أحمد عماد وزير الصحة ومحمد بدر محافظ الاقصر،لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة من خلال تطبيق التسجيل الإلكترونى.
 

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