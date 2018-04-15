"سانا": إصابة إمرأة وطفلة فى سقوط قذيفة على حمص

جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية







دمشق (أ ش أ)

أصيبت امرأة وطفلة بجروح اليوم الأحد، جراء قصف صاروخى على مدينة حمص السورية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الإرهابيين المنتشرين فى عدد من القرى والبلدات بالريف الشمالى استهدفوا بقذيفة صاروخية المنازل فى العباسية بمدينة حمص، مما أسفر عن إصابة امرأة وطفلة بجروح، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

وأوضحت الوكالة أن وحدة من الجيش السورى وجهت رمايات نارية على اتجاه مصادر إطلاق القذائف، أسفرت عن تدمير منصة إطلاق للقذائف وتكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد.