رسالة ماجستير بالمنوفية عن التطبيقات المستخدمة فى الإتصالات فائقة السرعة







المنوفية_ محمد فتحى

صرح الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية أن الدكتور محمود جعفر خريج كلية العلوم جامعة المنوفية والمحاضر بجامعة همبورج للتكنولوجيا توصل مع مجموعة من الباحثين بجامعة همبورج إلى نتائج جديدة فى مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث أظهرت النتائج نظيرا ضوئيا بصريا على رقائق السليكون والتى تم تصميمها وتصنيعها خصيصا للتجربة النانونية.

ويرتبط هذا التأثير الجديد بمفهوم event horizon الذى يستخدمه علماء الفيزياء النظرية لوصف الثقوب السوداء حيث يشير هذا الحد الى نقطة اللاعودة للفوتونات.

وما توصل إليه الباحث يعد مكسب ذا أهمية وضرورة للتطبيقات المستخدمة فى الاتصالات البصرية فائقة السرعة، لذا قامت مجلة nature communication بنشر الورقة البحثية للدكتور محمود جعفر بتاريخ 13 /4/2018 وتعد واحدة من أعلى المجلات العلمية الدولية.

وجدير بالذكر أن الدكتور محمود جعفر بدأ أول خطوات البحث العلمى من خلال مشروع التعاون العلمى المشترك بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ASRT والمعهد المتحد للبحوث النووية Dubna روسيا الاتحادية JINR ومنسق المشروع الدكتور حسين محمود السمان رئيس قسم الفيزياء الأسبق بجامعة المنوفية، هذا المشروع ممول من وزارة التعليم العالى وأكاديمية البحث العلمى أثناء تولى الدكتور طارق حسين رئاسة أكاديمية البحث العلمى والذى وقع الاتفاقية 2009 ومازال مشرف عام المشروع للان وقد استفاد من هذا المشروع عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من قسم الفيزياء بجامعة المنوفية.

و قام الباحث محمود جعفر بإنجاز رسالة الماجستير فى دبنا بروسيا تحت إشراف الدكتور حسين السمان والدكتورة سناء ميز رئيسا قسم الفيزياء السابقين هذة الفترة التى قضاها فى دبنا وكانت سببا مباشرا فى الحصول على منحة للحصول على الدكتوراة من المانيا .

وأضاف الخولى أن لتفوقه الدراسى تمكن من اكتساح كل المنافسين له والحصول على مكان باحث فى المعهد الحالى بالمانيا وقد ساعدته الجامعة فى الحصول على اجازة دراسية ليحقق هذا الانجاز.

وما وصل إليه الباحث من تميز وتفوق يعكس قدراته العلمية وتفوقه والدور المهم الذى لعبه القسم والمشرفين عليه من القسم والفرصة التى منحتها له الجامعة و الدور المهم لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى تنمية الكوادر والوقوف بجانبهم من خلال تمويل المشاريع البحثية والاتفاقيات الدولية التى أبرمتها مع العديد من الدول ومن بينها روسيا.

على جانب آخر، يعقد المؤتمر الدولى السادس لطب الأطفال PEDIA EGYPT 2018 بفندق انتركونتننتال سيتى ستار القاهرة فى الفترة من 18 إلى 21 ابريل الجارى تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية والدكتور احمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمى والدكتور احمد جمال الدين عميد كلية طب المنوفية كما سيشارك فى فعاليات المؤتمر الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم وأستاذ طب الاطفال برئاسة الجلسة العلمية الافتتاحية للمؤتمر.

أكد الدكتور وائل بحبح أستاذ طب الاطفال بجامعة المنوفية ونائب رئيس المؤتمر والمدير التنفذى للمؤتمر ان هذا المؤتمر يعد اكبر تجمع طبى من نوعه فى مصر والشرق الأوسط ويناقش على مدار 4 أيام أهم المشاكل الصحية الملحة لدى الاطفال المصرين والتى تستوجب التعامل الفورى معها كما انه الحدث السنوى الضخم الذى ينتظره اطباء الاطفال وكل من له علاقة بصحة فلذات اكبدنا من أطفالنا المصرين ويتم الإعداد الجاد والحثيث لهذا المؤتمر منذ عام مشيرا إلى أن المؤتمر يضم بين جنباته 382 استاذاً من 22 جامعة مصرية بداية من جنوب الوادى وحتى الاسكندرية بالإضافة الى أكاديمية البحث العلمى ومستشفيات الشرطة والقوات المسلحة والاكاديمية الطبية العسكرية والمركز القومى للبحوث والتأمين الصحى ومستشفيات وزارة الصحة المصرية وكذلك يتواجد بالمؤتمر اكثر من 3000 طبيب أطفال ما بين استشارى وأخصائى وشباب أطباء الأطفال المصرين.

وأشار إلى أن القائمين على هذا المؤتمر يبغون ان يخدم المؤتمر مصرنا الحبيبة وأطفالنا الاحباء فى ظل النهضة الحقيقية التى تشهدها بلدنا الغالية فى عهد هذه القيادة السياسية الرشيدة والحكيمة.

وأضاف الدكتور محمد زنون استاذ طب الاطفال بجامعة الازهر وسكرتير المؤتمر ورئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر انه سيتم من خلال 6 جلسات علمية عمل حلقات عملية نقاشية يتواجد بها رواد طب الاطفال ويتم فيها مناقشة أهم المشاكل الصحية للاطفال مثل أنيميا نقص الحديد، الالتهاب الكبدى سى، السكر، التطعيمات فى الأطفال، التغذية الصحية و التوسع فى استخدام فيتامين د فى الاطفال بالاضافة الى عقد 6 ورش عملية وحيوية فى مجال طب الاطفال وحديثى الولادة وكذلك 56 محاضرة قيمة ومناقشة اكثر من 120 بحث طبى لأحدث ما توصل إليه علم طب الأطفال عَلى المستوى المحلى والدولى فى مختلف دول العالم.