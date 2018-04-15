رئيس الوزراء العراقى: نعمل على حصر السلاح بيد الدولة لتحقيق الاستقرار

رئيس الوزراء العراقى: نعمل على حصر السلاح بيد الدولة لتحقيق الاستقرارالأحد، 15 أبريل 2018 08:01 ص
حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى
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أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، أن حكومته تعمل على حصر السلاح بيد الدولة، ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الأحد عن العبادى قوله إن حصر السلاح بيد الدولة من شأنه تحقيق الاستقرار الأمنى فى العراق، مؤكدا حرص الحكومة العراقية على خلق أجواء ليصبح العراق بيئة جيدة خصبة للاستثمار.
وكان العبادى قد أعلن العام الماضى البدء بتطبيق حصر السلاح بيد الدولة، فيما أكد مضى الحكومة فى رعاية عوائل "الشهداء" وإعادة الاستقرار والنازحين إلى المناطق المحررة ومحاربة الفساد.
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