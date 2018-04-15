دورة مجانية فى الحاسب الآلى لطلاب تربية سوهاج.. اليوم







سوهاج محمود مقبول

تنظم كلية التربية بجامعة سوهاج دورة تدريبية فى برامج الحاسوب lC3، لطلاب الفرق الأربعة بالكلية، وذلك بدءا من اليوم الأحد الموافق 15 أبريل، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.

وقال عزيز إن هذه الدورات وغيرها من دورات فى اللغات أو التنمية البشرية والتى تحرص الجامعة على توفيرها للطلاب تتماشى جنبا إلى جنب مع العملية التعليمية، وذلك إيمانا من الجامعة بأهمية صقل خبرات ومهارات الطلاب لتخريج كوادر قادرة على مواكبة مطالب سوق العمل.

وأشار الدكتور خالد عبد اللطيف عمران المشرف على الكلية ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن الدورة مجانية وتستمر لمدة أسبوعين بمعدل ثلاثة أيام كل أسبوع، وجدير بالذكر أن آخر يوم للتسجيل بالدورة كان يوم 11 أبريل.