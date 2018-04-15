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خروج مصابى حادث أتوبيس صحراوى الإسماعيلية عدا 6 طالبات

الأحد، 15 أبريل 2018 09:20 م
خروج مصابى حادث أتوبيس صحراوى الإسماعيلية عدا 6 طالبات الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس


الإسماعيلية – جمال حراجى
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أكد الدكتورممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، خروج 30 طالبا من مصابى حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى، وكان الأتوبيس يقل 36 طالبا وطالبة، ووقع الحادث بالقرب من معسكر الأمن المركزي.

 

وأشار رئيس جامعة القناه فى بيان للجامعة مساء اليوم، إلى أنه تم خروج جميع المصابين ماعدا 6، ثلاثة طالبات من أبناء الجامعة، وإثنتان بالجامعة العمالية وابنة شقيقة السائق، وتم نقلهن بالمستشفى التخصصى الجامعى أربعة مهن حالتهن مستقرة وطالبتان بالعناية المركزة.

 

عقب وقوع الحادث، تم التنسيق بين الجامعة والمستشفى العام و انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل الحالات للمستشفى العام لتلقى العلاج.

 

وأكد مصدر طبي بالمستشفى التخصصى بجامعة القناة، على أن جميع الحالات ما بين إصابات كدمات وجروح بسيطة، وخرجت من المستشفى عدا الحالات التى تم وتحويلها 6 حالات للمستشفى الجامعى التخصصى.

 

جدير بالذكر، أن الطلاب المصابين من أبناء جامعة قناة السويس من سكان العاشرمن رمضان ويستخدمون هذا الأتوبيس بشكل يومى فى طريق عودتهم لمقر إقامتهم.

 

 

 

 

 

 


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