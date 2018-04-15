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خبير هولندى فى جامعة طنطا لتطوير المستشفيات الجامعية

الأحد، 15 أبريل 2018 04:34 م
خبير هولندى فى جامعة طنطا لتطوير المستشفيات الجامعية الخبير الهولندى


الغربيه - أحمد زيادة
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استقبل الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، ظهر اليوم الأحد، "بوس" الخبير المعمارى الهولندى، بحضور الدكتور عبد الحميد البهنسى، أستاذ المسالك البولية، والدكتور حسن التطاوى مدير مستشفى الطلبة الجامعى، والمهندس حسام أبو ليلة الخبير المصرى فى مجال تطوير المستشفيات.

وأشار سبع إلى أن المناقشات قد دارت حول وضع خطة متكاملة لتطوير العمل بالمستشفيات الجامعية، وفق معايير الجودة العالمية، مضيفاً أنه تم الاتفاق على أن تكون بداية العمل بتطوير مستشفى الطلبة كمرحلة أولى يتبعها المستشفيات الجامعية الأخرى.

وأضاف سبع، أن هذا التوجه يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالمنظومة الصحية، فى إطار المعايير العالمية المتعارف عليها بما يضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنيين.

وفِى السياق ذاته، أكد سبع على حرص الجامعة على استقدام الخبراء الأجانب للاستفادة من علمهم وخبراتهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية للجامعة، وتطوير مختلف الأقسام والتخصصات بالمستشفيات الجامعية.


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