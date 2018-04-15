حملة لإزالة تعديات الأراضى الزراعية بالدقهلية

حملة لإزالة تعديات الأراضى الزراعية بالدقهليةالأحد، 15 أبريل 2018 12:24 م
حملات ازاله -ارشيفية
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وجه الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية،بضرورة إزالة كافة التعديات المقامة على الأراضي الزراعية،وعدم السماح للمتعدين بتجريف التربة الزراعية،للحفاظ على الرقعة الخضراء،وحماية الأراضي المملوكة للدولة من التعدي.
وترأس محمود أبو طالب رئيس مركز ومدينة منيه النصر، حملة لإزالة التعديات بالمركز، تم خلالها ازاله مبنى مقام خارج الحيز العمرانى بقرية برمبال القديمة وهو عبارة عن مبنى مكون من البلوك الابيض والاسمنت على مساحه 375 متر وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.
فيما تم إزالة تعدي على الأراضي الزراعية،بمركز ميت غمر،على مساحة 100 متر،بإنشاء قواعد خرسانية،لإنشاء منزل مكون من 5 طوابق،وتغريم المخالف،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
كما تم إزالة سمل خرساني على مساحة 75 متر، بقرية الحفير بمركز بلقاس،وتغريم المخالفين.
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