video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 أبريل 2018 01:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حملة لإزالة تعديات الأراضى الزراعية بالدقهلية

الأحد، 15 أبريل 2018 12:24 م
حملة لإزالة تعديات الأراضى الزراعية بالدقهلية حملات ازاله -ارشيفية


الدقهلية ـ شريف الديب
إضافة تعليق

وجه الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية،بضرورة إزالة كافة التعديات المقامة على الأراضي الزراعية،وعدم السماح للمتعدين بتجريف التربة الزراعية،للحفاظ على الرقعة الخضراء،وحماية الأراضي المملوكة للدولة من التعدي.
 
وترأس محمود أبو طالب رئيس مركز ومدينة منيه النصر، حملة لإزالة التعديات بالمركز، تم خلالها ازاله مبنى مقام خارج الحيز العمرانى بقرية برمبال القديمة  وهو عبارة عن مبنى مكون من البلوك الابيض والاسمنت على مساحه 375 متر وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.
 
فيما تم إزالة تعدي على الأراضي الزراعية،بمركز ميت غمر،على مساحة 100 متر،بإنشاء قواعد خرسانية،لإنشاء منزل مكون من 5 طوابق،وتغريم المخالف،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
 
كما تم إزالة سمل خرساني على مساحة 75 متر، بقرية الحفير بمركز بلقاس،وتغريم المخالفين.
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن الدقهلية يحرر 1213 محضرا متنوعا فى حملة إزالة إشغالات بالمنصورة

الدقهليه

المنصوره

محافظه الدقهليه

اخبار الدقهليه

اخبار المنصوره

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
الصحة تكثف بحثها للكشف عن بيانات طبيب روج لختان الإناث على السوشيال ميديا

الصحة تكثف بحثها للكشف عن بيانات طبيب روج لختان الإناث على السوشيال ميديا

الإسكان تطرح كراسات شروط 30145 قطعة أرض بالمدن الجديدة 13 مايو المقبل

الإسكان تطرح كراسات شروط 30145 قطعة أرض بالمدن الجديدة 13 مايو المقبل

صور .. لوحات رواد الفن التشكيلى فى مزاد علنى بلندن... 3 لوحات لمحمود سعيد للبيع وحجب ثمن لوحة الفتاة لحين فتح المزاد.. و3 أعمال لحسين بيكار يقدر ثمنهم بـ 110 ألف يورو.. والسريالية المصرية تسيطر على الفعالية

صور .. لوحات رواد الفن التشكيلى فى مزاد علنى بلندن... 3 لوحات لمحمود سعيد للبيع وحجب ثمن لوحة الفتاة لحين فتح المزاد.. و3 أعمال لحسين بيكار يقدر ثمنهم بـ 110 ألف يورو.. والسريالية المصرية تسيطر على الفعالية

الرياضة المصرية اليوم.. نظر دعوى مرتضى منصور ضد وزير الرياضة.. لجنة المسابقات تعلن مواعيد مؤجلات الدورى.. بطل الجابون يصل بورسعيد.. سيدات يد الأهلى فى مواجهة بريميرو الأنجولى فى البطولة الأفريقية للكؤوس

الرياضة المصرية اليوم.. نظر دعوى مرتضى منصور ضد وزير الرياضة.. لجنة المسابقات تعلن مواعيد مؤجلات الدورى.. بطل الجابون يصل بورسعيد.. سيدات يد الأهلى فى مواجهة بريميرو الأنجولى فى البطولة الأفريقية للكؤوس

علشان مبتعرفش تسوق طلقها.. تعرف على أغرب حالات الانفصال وتفسير الطب النفسى

علشان مبتعرفش تسوق طلقها.. تعرف على أغرب حالات الانفصال وتفسير الطب النفسى

الإسماعيلى: كالديرون "يفك السلك" خلال أيام وجاهزون للزمالك أو الإنتاج

الإسماعيلى: كالديرون "يفك السلك" خلال أيام وجاهزون للزمالك أو الإنتاج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة