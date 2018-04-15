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حاكم دبى يلتقى الرئيس التونسى على هامش القمة العربية

الأحد، 15 أبريل 2018 03:59 م
حاكم دبى يلتقى الرئيس التونسى على هامش القمة العربية محمد بن راشد


الظهران ( أ ش أ)
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التقى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على هامش القمة العربية الـ 29 فى مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، الذى شارك فى أعمال القمة.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء - المواضيع التى تمت مناقشتها ضمن جدول أعمال القمة التى يرأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.. حيث أعربا عن ثقتهما بصدور قرارات وتوصيات إيجابية عن القمة تخدم القضايا العربية والمصالح الوطنية العليا للأمة العربية.

 

 


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