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تغيير مسمى مدرسة شرمساح ل " الشهيد جهاد الكيال" بدمياط

الأحد، 15 أبريل 2018 04:15 م
تغيير مسمى مدرسة شرمساح ل " الشهيد جهاد الكيال" بدمياط جانب من تغير احتفالية مسمى المدرسة


دمياط - معتز الشربينى
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حضر اليوم اللواء سامى عبد العزيز سكرتير عام محافظة دمياط  الحفل الذى نظمته مدرسة الشهيد جهاد إبراهيم الكيال الإبتدائية المشتركة ،ابن مركز الزرقا  بمناسبة تغيير مسمى المدرسة ،من مدرسة شرمساح الإبتدائية المشتركة ، إلي مدرسة الشهيد جهاد إبراهيم الكيال الإبتدائية المشتركة  شهيد القوات المسلحة، والذى توفى فى أحد  العمليات العسكرية بسيناء.

 جاء ذلك بحضور السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ، ومحمود شحاتة محمود بريك  رئيس مركز ومدينة الزرقا ، و علي علي النجار  مديرإدارة الزرقا التعليمية،وقدم طلاب المدرسة عرضا فنيا بهذه المناسبة

 

 

 

 


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