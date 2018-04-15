تغيير اسم مدرسة شرمساح الابتدائية فى دمياط لـ"الشهيد جهاد الكيال"







دمياط - معتز الشربينى

حضر اليوم اللواء سامى عبد العزيز سكرتير عام محافظة دمياط، الحفل الذى نظمته مدرسة الشهيد جهاد إبراهيم الكيال الابتدائية المشتركة، ابن مركز الزرقا بمناسبة تغيير مسمى المدرسة، من مدرسة شرمساح الابتدائية المشتركة، إلى مدرسة الشهيد جهاد إبراهيم الكيال الابتدائية المشتركة، شهيد القوات المسلحة، والذى توفى فى أحد العمليات العسكرية بسيناء.

جاء ذلك بحضور السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ومحمود شحاتة محمود بريك رئيس مركز ومدينة الزرقا، وعلى على النجار مدير إدارة الزرقا التعليمية، وقدم طلاب المدرسة عرضا فنيا بهذه المناسبة.